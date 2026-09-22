Previsión meteorológica en Extremadura para este martes, 22 de septiembre de 2026

Archivo - Varias personas caminan por la calle en Badajoz. - Andrés Rodríguez - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Extremadura registrará este martes, 22 de septiembre, cielo poco nuboso, con algunas nubes altas, con temperaturas máximas significativamente altas en cotas bajas de las áreas de montaña del norte y en el extremo occidental del valle del Guadiana.

De esta forma, se esperan pocos cambios en las temperaturas mínimas, mientras que las máximas registrarán un ligero ascenso, con termómetros que se moverán entre los 38 grados de máxima y 16 de mínima en Badajoz, y los 36 y 18 en Cáceres.

Por su parte, el viento soplarán variable y flojo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.