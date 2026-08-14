Previsión meteorológica en Extremadura para este viernes, 14 de agosto de 2026

Archivo - Un ventilador ante el calor del sol - GENERALITAT DE CATALUNYA - Archivo

MÉRIDA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 14 de agosto, en Extremadura, cielos poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna, sobre todo en zonas de sierra.

Se esperan temperaturas elevadas, con mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso o sin cambios, de modo que los termómetros se moverán entre los 19 y los 39 grados en Badajoz, mientras que lo harán entre 22 y los 38 en Cáceres.

Por su parte, los vientos predominarán de componentes oeste y suroeste, flojo o moderado.