La Primitiva deja un premio de 35.000 euros en Moraleja (Cáceres)

MÉRIDA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de La Primitiva celebrado este jueves, 4 de diciembre, ha dejado 35.020,82 euros en Moraleja (Cáceres) gracias a un boleto acertante de segunda categoría (cinco aciertos + Complementario) vendido en la administración de loterías nº 1, en la avenida Virgen de la Vega, 9.

La combinación ganadora del sorteo de este jueves ha estado formada por los números 8, 47, 12, 2, 1, 40. El número complementario es el 23, el reintegro el 0 y el Joker, 9279477. La recaudación ha ascendido a 11.457.550,00 euros.

No existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 54.000.000 de euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario), además de en Moraleja, existen cinco boletos acertantes que han sido validados en Cordovilla (Navarra); en la administración número 10 de Huelva; en la número 4 de Vitoria-Gasteiz (Álava); en el Despacho Receptor número 53.725 de Cehegín (Murcia); y en el número 61.190 de El Arenal (Illes Balears).