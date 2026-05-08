La producción industrial baja un 13,9% interanual en marzo en Extremadura, el mayor descenso del país

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MADRID/MÉRIDA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha descendido un 13,9 por ciento interanual el pasado mes de marzo en Extremadura, 16 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 2,1 por ciento.

De este modo, la región acumula el mayor descenso interanual del país en marzo, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial crece en nueve comunidades autónomas y cae en otras 8. Murcia (+11,7%), Castilla y León (+9,6%) y Andalucía (+7,1%) han sido las que han registrado mayores subidas, mientras que en el lado contrario se sitúan Extremadura, Asturias y Baleares con retrocesos de un 13,9 por ciento, un 7,1 por ciento, y un 5 por ciento, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Extremadura ha disminuido un 7,7 por ciento, frente a una descenso del -0,7 por ciento de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto han subido en la región un 3,4 por ciento con un descenso del 29,8 por ciento en el caso de los duraderos y un 6,7 por ciento más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo han aumentado un 38,6 por ciento; los bienes intermedios han anotado un 3,6 por ciento menos y los de la energía, un 22,7 por ciento menos.

DATOS NACIONALES

Mientras, a nivel nacional el Índice General de Producción Industrial (IPI) ha subidoó un 2,1 por ciento en marzo en relación al mismo mes de 2025, en contraste con el descenso del 1,3 por ciento del mes anterior, según el INE.

Con el repunte interanual de marzo, la producción industrial vuelve a tasas positivas después de dos meses consecutivos de descensos.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial ha avanzado un 1,8 por ciento interanual en marzo, retomando también los ascensos tras haber caído un 0,9 por ciento en febrero.

En términos mensuales (marzo sobre febrero) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial se ha disparado un 2,3 por ciento tras tres meses consecutivos de retrocesos.

Este repunte mensual es el más pronunciado en la serie desestacionalizada desde diciembre de 2024, cuando también avanzó un 2,3 por ciento.

Por sectores, los bienes intermedios han presentado en el país el mayor incremento mensual de la producción, del 3,1 por ciento, en tanto que los bienes de consumo duradero registraron el mayor retroceso mensual (-0,5%).