La producción industrial cae un 9,4% en julio en Extremadura frente a una subida del 2,3% a nivel nacional

Archivo - Un operario trabajando en una fábrica de automóviles - Marta Vázquez Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha descendido un 9,4% interanual el pasado mes de julio en Extremadura, 11,7 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 2,3%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial se incrementa en doce comunidades autónomas y se reduce en otras cinco. Castilla y León (+10,1%), Andalucía (+9,9%) y Asturias (+8,3%) fueron las que registraron mayores subidas, mientras que en el lado contrario se sitúan Extremadura, Comunitat Valenciana y Cantabria con retrocesos de un 9,4%, 1,9% y un 1,7%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Extremadura ha subido un 0,4%, frente a un incremento del 0,6% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 14,8% con un descenso del 42,5% en el caso de los duraderos y un 13% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 26,5%, los bienes intermedios anotaron un 1,1% menos y los de la energía, un 8,9% menos.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, el Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 2,3% en julio en relación al mismo mes de 2024, tasa 2,2 puntos inferior a la de junio (+4,5%).

Con el avance de julio, la producción industrial encadena dos meses de aumentos después de los descensos que registró en abril (-5,7%) y mayo (-1%).

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial aumentó un 2,5% interanual el pasado mes de julio, tasa seis décimas superior a la de junio.

En términos mensuales (julio sobre junio) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial bajó un 0,5% tras haber registrado en los dos meses anteriores alzas del 0,8% (junio) y del 0,5% (mayo).

Por sectores, los bienes de consumo duradero presentaron el mayor avance mensual, del 1,3%, en tanto que los bienes de equipo registraron el único retroceso (-3,6%).