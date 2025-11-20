El programa 'Ayuda entre iguales' para prevenir el acoso en las aulas llega ya a 318 centros educativos extremeños

CASTUERA (BADAJOZ), 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'Programa ayuda entre iguales. Alumnado acompañante. Espacios escolares para la convivencia' ya se desarrolla este curso 2025/2026 en 318 centros educativos de toda Extremadura, 32 más que el curso pasado.

Se trata de un programa para prevenir conductas que puedan suponer casos de acoso o ciberacoso en las aulas, así como para fomentar la integración del alumnado y la convivencia escolar.

De este modo lo ha señalado la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta, María Mercedes Vaquera, durante su visita este jueves a dos centros educativos de Castuera (Badajoz).

Uno de ellos es el IES Castuera que este jueves ha visitado la consejera de Educación. Vaquera ha asistido a una demostración de una sesión de este programa que permite detectar, de forma preventiva, situaciones de vulnerabilidad o conflicto, con el objetivo de erradicar estas situaciones de los centros educativos extremeños.

Se trata de una iniciativa que ha permitido la creación de dos figuras "fundamentales", como son la del alumno acompañante y la del alumno mediador, que ayudan a la integración de alumnos nuevos o con dificultades de integración y ayudan a la solución de conflictos, explica en nota de prensa la Administración regional.

"Tenemos que intentar que todos los alumnos y las alumnas os sintáis cómodos, os sintáis bien; y eso es importante para la región y para nuestros pueblos", ha señalado Vaquera, quien ha defendido que "la igualdad y la inclusión de todos los alumnos es fundamental".

Posteriormente, la consejera de Educación ha visitado el CEIP Joaquín Tena Artigas de Castuera para comprobar in situ cómo se están desarrollando las obras que se acometen en este centro educativo, y que pasan por la sustitución de la cubierta, la reparación de la fachada y la accesibilidad, así como la eficiencia energética del edificio.

Vaquera también ha comprobado el desarrollo de las obras en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Castuera de reforma del gimnasio, las cubiertas o la sustitución de ventanas y rejas, entre otros trabajos.