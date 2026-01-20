Un programa del Ayuntamiento de Badajoz diseña itinerarios formativos para colectivos alejados del mercado laboral

BADAJOZ, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Badajoz, a través de la Concejalía de Formación y Empleo, pone en marcha el proyecto 'Conectando Oportunidades Laborales en Badajoz (Colba)' 2026, una iniciativa destinada a impulsar la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la empleabilidad de los colectivos más alejados del mercado laboral, mediante la realización de itinerarios formativos.

La mejora de la empleabilidad constituye una "prioridad estratégica" para garantizar el futuro de la ciudad. En este sentido, la selección de itinerarios formativos está orientada a facilitar el acceso de los participantes a certificados de profesionalidad que aportan "mayores y mejores salidas laborales", según indica en nota de prensa el consistorio de la capital pacense.

En concreto, el proyecto Colba está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), en el marco del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Programa Efeso); y en total se ofertan 11 acciones formativas, de las cuales siete permiten la obtención de Certificados de Profesionalidad.

Así, las especialidades incluidas son Conducción profesional de vehículos, turismos y furgonetas; Atención Sociosanitaria a personas Dependientes en Instituciones Sociales; Dinamización de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil; Vigilancia, Seguridad Privada y Protección de personas o Gestión de Llamadas de Teleasistencia.

También forman parte del proyecto acciones de Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales; Operaciones Básicas de Catering; Carnet de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE); Oficios de Albañilería; Atención al Cliente (Portugués) y Alfabetización Digital Básica para el Empleo

Con el objetivo de motivar, incentivar y facilitar la participación en el programa, los alumnos que finalicen íntegramente su itinerario formativo podrán optar a una beca, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.

Los interesadas que cumplan los requisitos deberán presentar su solicitud de forma telemática a través de la página web del ayuntamiento en el apartado del proyecto Colba. El plazo de inscripción permanecerá abierto desde este 20 de enero a las 12,00 horas hasta el 9 de febrero a las 23,59 horas.