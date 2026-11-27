El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Antonio Vélez, presenta la programación cultural para las Navidades 2026/2027, a 27 de noviembre de 2026, en Mérida. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ha incluido 46 actividades culturales en su programa 'Navidad en Mérida', iniciativas que están dirigidas a todos los públicos y que comienzan este mismo viernes con el concierto de José Luis Tristancho en el Teatro María Luisa, a las 21,00 horas.

En rueda de prensa, el concejal de Cultura del consistorio emeritense, Antonio Vélez, ha explicado que las actividades se van a desarrollar en varios espacios de la ciudad, incluyendo el propio Teatro María Luisa, el Palacio de Congresos --que tendrá una programación "bastante potente" focalizada principalmente en música y conciertos--, el Centro Cultural Alcazaba, la Biblioteca Municipal o el Centro Cultura de Nueva Ciudad o el de la Antigua.

Además, Vélez ha destacado la reapertura del Convento de las Concepcionistas, que acogerá este año el Belén Municipal, en lugar del Centro Cultural Alcazaba, donde se ha instalado en los últimos años. En este caso, la inauguración será el 3 de diciembre a las 16,30 horas.

En cuanto a la naturaleza de las actividades, el concejal ha subrayado que las programadas pertenecen a distintos ámbitos, como música y conciertos, como el que ofrecerá la Orquesta de Extremadura el viernes 4 de diciembre en el Palacio de Congresos, o de coros y música navideña.

También habrá obras de teatro, espectáculos de humor y de circo, presentaciones de libros, conferencias y exposiciones, destacándose la de dibujos escolares 'Soñando con Eulalia', que comenzará el 1 de diciembre en el Centro Cultural Alcazaba.

En cuanto a las tradiciones navideñas, además del Belén Municipal, se va a volver a instalar el Belén de Playmobil en el Museo Visigodo, desde el 4 de diciembre, mientras que el 15 de diciembre habrá un concierto de villancicos en el auditorio del Centro Cultural Alcazaba.

Vélez ha recomendado a vecinos y visitantes que revisen la programación, que puede consultarse en la agenda cultural de la página web del Ayuntamiento de Mérida, al tiempo que ha resaltado que se trata de una programación "intensa", puesto que, por un lado, coincide con el periodo de vacaciones escolares y, por el otro, por que la cultura "es una herramienta de dinamización económica, social y turística, que genera mucha actividad en la ciudad y que tiene sus propias características en esta época".

Por último, el concejal no ha descartado que este programa de actividades culturales se amplíe con nuevas actividades.