Un programa piloto optimiza el uso de las benzodiacepinas en centros de salud del Área de Badajoz

Jornada 'Yo Venzo. Optimización del uso de las benzodiacepinas en Extremadura - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha llevado a cabo en cuatro centros de salud del Área de Badajoz un programa piloto de optimización del uso de las benzodipacepinas, que ha dado como resultado que el 30 por ciento de los paciente haya dejado de consumir este fármaco en ocho meses, tras lo que se encuentran "bien" y tienen una vida "normal".

Así lo ha detallado la consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones, Sara García Espada, antes de participar en el Hospital Universitario de Badajoz en la jornada 'Yo Venzo. Optimización del uso de las benzodiacepinas en Extremadura', que contempla ponencias sobre el abuso de los psicofármacos en España o sobre superar la ansiedad sin fármacos y dos mesas sobre el programa 'Yo venzo y alternativas a la medicación' y los de desprescripción en otras comunidades.

En declaraciones a los medios antes del inicio de la jornada, García Espada ha explicado que ésta gira en torno a cómo disminuir el consumo de benzodiacepinas con alternativas no farmacológicas, tras lo que ha detallado que España es uno de los países que lidera el ranking mundial de consumo de este medicamento y que Extremadura está por encima del consumo medio nacional.

Cuando analizaron la ficha, ha explicado, había más de un 90 por ciento de extremeños que consumiendo este fármaco, "con prescripción médica, por supuesto", superaba el tiempo medio indicado, de forma que decidieron implantar este programa en el Área de Salud de Badajoz como piloto y han conseguido que el 30 por ciento de estos pacientes haya dejado de consumir ese fármaco, se encuentre "bien" y tenga una vida "normal".

De este modo, ha ahondado en que con esta jornada dan las gracias a los profesionales implicados y, además, traen a dos comunidades autónomas, País Vasco y Andalucía, para que cuenten su experiencia y que Extremadura comparta a su vez resultados con ellas.

Al respecto, ha mostrado su satisfacción sobre esto último y ha matizado que se trata de un equipo multidisciplinar de profesionales al que se van a seguir incorporando más para que no solamente se quede en el Área de Salud de Badajoz, y todos los extremeños puedan beneficiarse de este programa piloto que "ha dado tan buenos resultados en ocho meses, muy poco tiempo".

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