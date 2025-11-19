El Programa Talento Digital para el Empleo forma a 300 alumnos de la provincia pacense en competencias digitales

La Cámara de Comercio de Badajoz celebra el 'Foro (Re)evoluciona: El talento que necesita el mundo que viene', - CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ

BADAJOZ, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Badajoz ha celebrado este miércoles el 'Foro (Re)evoluciona: El talento que necesita el mundo que viene', un gran encuentro dedicado a la innovación, la empleabilidad y el talento digital que ha puesto el broche final al Programa Formativo Talento Digital para el Empleo.

Esta iniciativa está financiada por el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) y se desarrolla con el impulso de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Gobierno de España.

Durante los últimos meses, el programa ha ofrecido una oferta formativa de 16 cursos en competencias digitales, con una participación total de 300 alumnos de toda la provincia de Badajoz, tanto desempleados como ocupados. La iniciativa ha tenido un impacto especialmente relevante en entornos rurales, contribuyendo a reducir la brecha digital y a mejorar la empleabilidad de los participantes.

La formación ha abarcado algunas de las competencias más demandadas actualmente por las empresas, con cursos como ChatGPT, Introducción a la Inteligencia Artificial, Inteligencia Artificial aplicada a la empresa, Diseño de páginas web, Big Data o Ciberseguridad, según indica la Cámara de Comercio de Badajoz en nota de prensa.

El programa ha alcanzado más del 90 por ciento de satisfacción entre los alumnos, que destacan la utilidad práctica de los contenidos, el acompañamiento individualizado y la mejora real de sus competencias laborales. En este sentido, muchos participantes han indicado que, gracias a esta formación, sienten que cuentan con nuevas oportunidades para acceder al mercado de trabajo o para evolucionar profesionalmente.

FORO (RE)EVOLUCIONA

Así, el Foro (Re)evoluciona, celebrado en la Nave 4 de la Cámara de Comercio de Badajoz, ha reunido a expertos, empresas, jóvenes, creadores digitales, instituciones y alumnado, de modo que se ha convertido en un espacio de inspiración, conexión y oportunidades para reflexionar sobre el futuro del empleo en Extremadura.

La bienvenida institucional ha contado con la presencia de la secretaria general de Empleo de la Junta de Extremadura, María José Nevado, y el presidente de la Cámara de Badajoz, Mariano García.

Entre los ponentes han participado referentes del ámbito empresarial, creativo y tecnológico como el conferenciante, filósofo y profesor de ESIC, David Cerdá; el CEO y fundador de Dave Designs, David Mata; la CEO y cofundadora de Himalaya Computing, Luz Marina Hernández; el experto en innovación y cambio organizacional, Pablo del Río; la directora de la Cámara de Comercio de Badajoz, Sandra Soriano; el creador de Extremadura Curiosa, Juanjo Cerezo; la artista pacense Carmen de Matos, o la docente y CEO de Agencia Saguaro Sara López.

El foro ha contado también con una ponencia inspiradora, una mesa redonda sobre el futuro del empleo digital, una entrevista a 'influencers' extremeños sobre marca personal y una dinámica participativa para que los asistentes pudieran reflexionar y compartir ideas sobre su futuro profesional. La jornada ha concluido con un espacio de 'networking' entre alumnado, ponentes y empresas.

El presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz ha subrayado el valor de la colaboración institucional que ha hecho posible la ejecución del programa, y que ha contribuido a impulsar las competencias digitales en toda la provincia y a reforzar la capacidad de adaptación de profesionales y empresas ante un mercado laboral "en plena transformación".