El programa 'Yo en el cole, tú en casa' sobre hábitos responsables pone en marcha su tercera edición

MÉRIDA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional, el Instituto de Consumo de Extremadura (Incoex) y el Instituto de la Juventud (IJEX) han puesto en marcha la tercera edición del programa 'Yo en el cole, tú en casa', que promueve "un modelo de consumo responsable, ético y sostenible entre la comunidad educativa".

Se trata de que los estudiantes interioricen buenos hábitos desde la primera infancia, cultiven actitudes positivas hacia el consumo responsable y adquieran los conocimientos necesarios para ejercer plenamente sus derechos y obligaciones, señala la Junta de Extremadura en nota de prensa.

El programa busca "fomentar una actitud crítica frente a las decisiones de compra", así como concienciar sobre el impacto social y medioambiental de cada uno de sus actos como consumidores.

La iniciativa, en la que participaron 80 centros en su pasada edición, concede además un "papel fundamental a las familias", al considerar imprescindible la colaboración entre el hogar y la comunidad educativa para "transmitir mensajes coherentes y unánimes y reforzar lo aprendido en el ámbito escolar".

ACTIVIDADES ADAPTADAS A CADA ETAPA

El programa está destinado al alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, primer curso de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Básico y Medio, e incluye también propuestas dirigidas a las familias y al personal docente y no docente de los centros.

La iniciativa se organiza en cuatro niveles de aprendizaje (mini, experto, pro y hacker), con contenidos adaptados a las diferentes edades y etapas educativas, con una metodología eminentemente práctica para favorecer que los estudiantes "construyan sus propios procesos de conocimiento sobre consumo, con el acompañamiento de docentes y familias".

Así, los centros educativos participantes contarán con dos sesiones formativas presenciales en cada curso escolar, impartidas por personal técnico especializado del Consorcio Extremeño de Información al Consumidor o del Instituto de la Juventud de Extremadura. Además, podrán realizar actividades complementarias de carácter voluntario para profundizar en los contenidos tratados previamente.

Entre estas propuestas están el concurso de dibujo 'Y para ti¿ ¿qué es el consumo responsable?', dirigido al alumnado de Educación Primaria; el concurso de comunicación digital 'Consumo con sentido, el futuro es tuyo', destinado a estudiantes de Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado Básico, y la elaboración de una 'Carta de Derechos y Deberes sobre el Consumo para la Juventud Extremeña', por parte de estudiantes de Bachillerato y FP de Grado Medio.

La instrucción que regula el programa y establece el procedimiento de adhesión para el curso 2026/27 puede consultarse en el portal educativo Educarex.

Los centros interesados en formar parte del programa deberán formalizar su solicitud a través del módulo de Rayuela habilitado al efecto, y el plazo estará abierto hasta el 29 de octubre, inclusive.

La selección se realizará teniendo en cuenta la valoración positiva de las acciones desarrolladas por los centros en ediciones anteriores y el orden de inscripción.