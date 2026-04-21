Promedio destina un millón de euros a la construcción de la depuradora de Hernán Cortés - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Contratación del Sector Público registra ya la licitación de las obras de construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la localidad de Hernán Cortés por un importe de 1.091.101,58 euros, incluida dentro de la programación del Plan Depura del Consorcio Promedio.

El plazo de presentación de ofertas finaliza el 15 de mayo, a las 14,00 horas, y las obras tendrán un plazo máximo de ejecución de 13 meses a partir de la firma del contrato con la empresa adjudicataria.

La nueva depuradora está diseñada para 1.652 habitantes equivalentes y está basada en la tecnología convencional de aireación prolongada mediante fangos activos.

Asimismo, la EDAR evitará el vertido sin depurar de alrededor de 120.000 metros cúbicos de aguas residuales al año al río Ruecas, perteneciente a la cuenca hidrográfica del Guadiana.

La construcción contempla, en primer lugar, una zona de pretratamiento compacto, donde se recibe el agua residual urbana y se tamiza para retirar los residuos sólidos, las arenas y grasas.

En el segundo proceso, el agua se dirige a un tanque cilíndrico, donde se produce el tratamiento de la materia orgánica a través de bacterias específicas para este fin.

Finalmente, se deriva el agua a un depósito también cilíndrico con fondo de forma cónica, cayendo al fondo los fangos que pudieran quedar y saliendo el agua clarificada por el perímetro. Una arqueta de salida dará paso al vertido final al río Ruecas.

La planta estará ubicada al sur de la localidad, a aproximadamente un kilómetro del centro urbano, ha informado la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

Se trata del decimoséptimo contrato licitado en el marco del Plan Depura, financiado por la Diputación de Badajoz y el Programa Plurirregional de España Feder 2021-2027 para lograr la plena depuración de las aguas residuales en las localidades de menos de 1.000 habitantes.