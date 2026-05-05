El proyecto NeuroRedes celebra con recitales y un documental sus 10 años de estimulación neuronal con música en Mérida

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, participa en la presentación de actividades para conmemorar el 10º aniversario del proyecto NeuroRedes en Mérida - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El proyecto NeuroRedes celebrará con una exposición fotográfica, recitales y la proyección de un documental sus 10 años de estimulación neuronal a través de la música en Mérida.

La conmemoración tendrá lugar este miércoles, día 6, desde las 18,30 horas en el auditorio del Centro Cultural Alcazaba de la capital autonómica.

De este modo lo han dado a conocer en rueda de prensa este martes el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, y la promotora del proyecto, Silvia Núñez, junto al artista extremeño creador de la exposición y el documental, Emilio José Arroyo.

Así, NeuroRedes --por el que han pasado más de 40 personas desde sus inicios-- conlleva un método de estimulación del cerebro y de mejora de funciones fundamentales como la memoria a través de la música, que comenzó y continúa siendo una iniciativa "pionera", y que nació hace 10 años de la mano del Conservatorio Profesional Esteban Sánchez de Mérida cuando su gestión era exclusivamente municipal.

Entonces, en el curso 2015-2016 fue el primer conservatorio de Europa en incluir entre sus enseñanzas una asignatura centrada en el estudio de la música y del impacto de ésta en el cerebro, además de en cómo la condición humana es capaz de modificarse y adaptarse para rehabilitar y potenciar capacidades, ha explicado Rodríguez Osuna.

NeuroRedes, además, como "hito histórico" abrió la puerta del conservatorio profesional a alumnado con discapacidad, que ha podido compartir sus experiencias vitales y sus enseñanzas con el resto de alumnos.

También, el método de estimulación neuronal a través de la música de NeuroRedes fue "clave" para que la ciudad de Mérida resultara galardonada en 2021 con el premio Reina Letizia en la categoría de accesibilidad y diseño universal, en reconocimiento al compromiso con la educación inclusiva e innovadora.

"Para nosotros es de estas cosas intangibles que no se ven, que no tienen flores, no tienen muros, no tienen piedras, pero construyen lo más importante, que es la accesibilidad y la mejora de la vida de las personas con discapacidad", ha espetado sobre el proyecto el alcalde de Mérida.

(((Más información en Europa Press)))