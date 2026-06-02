Un proyecto pionero en Mérida ofrece espacios seguros a víctimas de violencia de genero para reconstruir sus vidas

Presentación del Programa de Atención Grupal para Mujeres Víctimas de Violencia de Género en La Morera - EUROPA PRESS

MÉRIDA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida, a través de la Delegación de Igualdad, ha puesto en marcha el Programa de Atención Grupal para Mujeres Víctimas de Violencia de Género 'La Morera', con el objetivo de fortalecer el bienestar psicológico, el desarrollo de recursos personales y la creación de espacios de apoyo y crecimiento mutuo.

Se trata de una iniciativa innovadora y específica que atenderá durante cuatro meses a entre 6 y 8 participantes, mediante un formato grupal que combina sesiones presenciales, acompañamiento y material personalizado.

El programa ha sido presentado este martes por la delegada de Igualdad, Ana Aragoneses, y la psicóloga sanitaria y creadora del proyecto 'La Morera', Lucía Madera del Río.

Así, Aragoneses ha señalado que esta iniciativa refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Mérida con "las mujeres que han sufrido violencia de género y no puede quedarse únicamente en esa atención inmediata, en la protección o en los recursos de emergencia".

"Se debe avanzar hacia la reparación emocional, la recuperación de la autonomía y la reconstrucción de los proyectos de vida de las mujeres", ha añadido la delegada.

Asimismo, ha subrayado que este proyecto pretende reforzar el papel de las políticas de igualdad en la atención a las situaciones de violencia contra las mujeres y en su acompañamiento durante los procesos de recuperación y reconstrucción.

De este modo, Aragoneses ha afirmado que "salir de la violencia de género es un paso esencial, pero recuperar plenamente la vida y el bienestar es el verdadero objetivo".

Además, ha resaltado que con este programa se da un paso más hacia "una atención integral, humana y transformadora, que sitúa a las mujeres en el centro y reconoce su capacidad de recuperación, fortaleza y autonomía".

PROYECTO 'LA MORERA'

Lucía Madera del Río, psicóloga sanitaria especializada en terapias contextuales, cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito clínico y de la salud, ofreciendo atención psicológica a población adulta e infantojuvenil.

De este modo, Madera del Río ha explicado que el programa de acompañamiento emocional grupal para mujeres "busca ofrecer espacios seguros donde poder cuidarse, encontrarse con otras mujeres y desarrollar recursos para afrontar las dificultades de la vida".

Así, ha explicado que se trata de "una aplicación específica de 'La Morera' dirigida a mujeres que han vivido situaciones de violencia de género", y ha añadido que, cuando se habla de violencia de género, "solemos pensar, con razón, en la protección, los recursos jurídicos o la atención social", unos recursos que ha calificado como "fundamentales y absolutamente necesarios".

En este sentido, Madera del Río ha avanzado que durante este proceso se trabajarán "aspectos relacionados con la regulación emocional, la recuperación de la confianza, el fortalecimiento de los vínculos, la capacidad de establecer límites y la reconstrucción de un proyecto de vida propio".

Asimismo, ha subrayado que el objetivo del programa es "generar un espacio seguro donde desarrollar recursos que permitan relacionarse de una manera diferente con el presente y avanzar hacia una vida más acorde con lo que cada mujer desea para sí misma".

Además, ha destacado la importancia del formato grupal, ya que no solo proporciona acompañamiento, sino que también favorece "la comprensión, la identificación con experiencias compartidas, el apoyo mutuo y nuevas formas de afrontar las dificultades".

Finalmente, ha resaltado que la finalidad de este proyecto es "favorecer que las participantes recuperen la confianza, autonomía y capacidad de elección sobre sus propias vidas, fortaleciendo recursos que puedan acompañarlas mucho más allá de la duración del programa".

Cabe destacar que el proyecto está financiado en su totalidad con cargo a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, impulsado por el Ministerio de Igualdad.