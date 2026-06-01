El PSOE anuncia enmienda de totalidad a los PGEx 2026 porque no podrán ejecutarse y "empeoran" la vida de los ciudadanos

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel José González Andrade, en rueda de prensa - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE registrará una enmienda a la totalidad a los Presupuestos de Extremadura (PGEx) para 2026 elaborados por el Gobierno autonómico de PP y Vox, por considerar que, además de que no podrán ejecutarse por el corto periodo en el que se mantendrán en vigor, "empeoran" la vida de los ciudadanos.

"No apuestan por el futuro de esta región y en caso de ejecutarse, que dudamos que se puedan ejecutar 8.854 millones de euros en dos meses, van a empeorar la vida de los extremeños y las extremeñas", ha subrayado sobre dichas cuentas el portavoz regional del PSOE, Manuel José González Andrade.

Así, en rueda de prensa este lunes en Mérida, ha remarcado que su partido continuará defendiendo ante el Gobierno de María Guardiola "el diálogo social, la justicia social, los servicios públicos, el acceso a la vivienda, y las inversiones productivas", cuestiones con las que no se hace frente a su juicio en los PGEx 2026.

"En definitiva, seguiremos defendiendo el futuro de esta tierra y de la gente que aquí vive", ha ahondado González Andrade, quien ha alertado de que, teniendo en cuenta que los PGEx se van a aprobar a finales de julio y que en septiembre se "empieza a cerrar" el ejercicio presupuestario, "nadie se cree" que "en dos meses" se van a poder ejecutar los presupuestos.

Además, entiende que los PGEx 2026 no aportan "respuestas suficientes" en cuestiones como la Sanidad, la Educación o la Vivienda, ni tampoco en industrialización, en Agricultura o en municipalismo, entre otras materias como las políticas de cooperación, que según ha alertado con las cuentas elaboradas por el Gobierno de Guardiola "se acabaron".

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