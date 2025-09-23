El PSOE en la Asamblea defiende la "honorabilidad", la "honradez" y "solvencia" de Miguel Ángel Gallardo

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de la Cámara regional - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Piedad Álvarez, ha dicho que espera que el asunto judicial del presidente del Grupo Parlamentario, Miguel Ángel Gallardo, por la contratación del hermano de Pedro Sánchez se resuelva "cuanto antes" para poder centrarse en hablar de los problemas de los extremeños, y ha defendido la "honorabilidad" del líder autonómico del partido.

Tras reconocer que la de que Gallardo irá finalmente a juicio oral por la contratación del hermano de Pedro Sánchez es una noticia que en el PSOE "más o menos" intuían y preveían "a tenor de la evolución del proceso", ha remarcado el "respeto absoluto" de su partido a la justicia y las decisiones judiciales, y ha mostrado una "confianza férrea y plena" en la "honorabilidad" de su líder en la comunidad, de quien ha destacado que "ha demostrado su honradez y su solvencia".

"Nosotros manifestamos lo que siempre hemos manifestado desde el Grupo Parlamentario Socialista, un respeto absoluto ante la justicia y las decisiones judiciales, una confianza férrea y plena en la honorabilidad de Gallardo, el presidente de nuestro Grupo Parlamentario, que tiene una trayectoria política de más de 30 años y demostrado de más su honradez, repito, y su solvencia", ha afirmado Piedad Álvarez.

Además, a preguntas de los medios en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de la Asamblea de este martes en Mérida, ha mostrado el "deseo grande" de que "esto se resuelva cuanto antes" para poder comenzar a hablar de los verdaderos problemas que afectan a los extremeños.

