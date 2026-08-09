El PSOE de Badajoz exige saber si la Junta ha desanimado a familias a matricular a sus hijos en el colegio de Alvarado

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BADAJOZ 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Badajoz ha exigido al alcalde pacense, Ignacio Grajera, que investigue si desde la Junta de Extremadura se ha recomendado verbalmente a las familias del colegio Príncipe de Asturias de Alvarado que matricularan a sus hijos e hijas en otros centros, "contribuyendo así al vaciamiento que ahora coloca al colegio al borde del cierre definitivo".

"Hay que saber si primero se desanimó a las familias y después se utilizó su marcha para consumar un cierre anunciado", sostiene el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz a través de un comunicado.

La formación ya alertó en junio de la situación, cuando el colegio todavía tenía ocho escolares. La Junta de Extremadura negó entonces que hubiera decidido cerrarlo y, según recuerda el PSOE, Gragera aseguró posteriormente que la consejera de Educación le había garantizado su continuidad.

"Sin embargo, dos meses después, el centro no tiene alumnado para septiembre y sigue sin existir una explicación oficial y completa sobre cómo se ha llegado hasta aquí", defienden los socialistas.

"El tiempo ha confirmado que nuestra advertencia estaba fundada. Ojalá nos hubiéramos equivocado, pero todos los hechos han avanzado en la dirección que señalamos mientras la Junta negaba el problema y el alcalde se conformaba con repetir lo que le decían", ha apostillado el PSOE.

El Grupo Socialista ha reclamado a Gragera que averigüe qué conversaciones se mantuvieron con las familias, qué información recibieron sobre el futuro del colegio y si se les presentó la escolarización fuera de Alvarado como la única alternativa viable.

También ha exigido que solicite a la Consejería de Educación un informe detallado sobre las actuaciones realizadas, las instrucciones trasladadas y las razones por las que no se ha protegido la matriculación en el único colegio de la pedanía de la capital pacense.

"No basta con reproducir las garantías de la Junta y esperar. El alcalde tenía que defender el colegio, acompañar a las familias y exigir soluciones antes de que desapareciera todo el alumnado. Su pasividad y su confianza permanente en la consejería se vuelven ahora contra Alvarado", ha subrayado el grupo político.

A renglón seguido, la formación sostiene que todavía deben estudiarse medidas que permitan mantener la actividad educativa en la pedanía y "evitar que las familias carguen con las consecuencias de decisiones que no han adoptado".

Si se confirma que desde la Administración "se alentó la salida hacia otros centros", el Grupo Socialista exigirá que se asuman "las correspondientes responsabilidades políticas".

"El cierre del colegio no puede presentarse como una consecuencia natural de la falta de matrículas sin explicar antes por qué no hay matrículas y qué hizo cada administración para evitarlo. Alvarado merece conocer toda la verdad y nada más que la verdad", ha concluido el grupo político.