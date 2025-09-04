El PSOE de Cáceres asegura que el proceso participativo de la reforma de Virgen de la Montaña "es una pantomima"

Concejales del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cáceres, tras una rueda de prensa por el inicio del curso político - EUROPA PRESS

Critica el estado de "abandono generalizado" y el "desierto cultural" de la ciudad

CÁCERES, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cáceres, Belén Fernández, ha asegurado que el proceso participativo que se ha abierto para aportar propuestas a la reforma integral de la avenida Virgen de la Montaña "es una pantomima", ya que el alcalde ha anunciado que no se cambiará el proyecto inicial de forma sustancial.

Fernández ha criticado que se haya anunciado "a bombo y platillo" que los ciudadanos y colectivos pueden presentar alegaciones al proyecto cuando el alcalde Rafael Mateos ya ha dicho que "no hay marcha atrás".

"La obra de la Avenida Virgen de la Montaña está siendo un proceso que está generando todo tipo de opiniones, porque el proyecto que se ha presentado parece obviar una situación que es ya evidente en todas las ciudades y que ha venido para quedarse, que es el cambio climático, y que las ciudades se tienen que repensar en torno a los refugios climáticos y no tanto en torno al hormigón", ha señalado la portavoz socialista.

En esta línea ha recordado que, según lo dicho por el regidor municipal, "solo se tendrán en cuenta propuestas de tipo técnico", mientras ha defendido las posturas de asociaciones que están presentando alegaciones en defensa del bulevar y de la vegetación porque apuestan por "un modelo más sostenible de ciudad".

"Estas opiniones a las que el alcalde denominó como una falta de respeto al decir que eran 'los de siempre', son varias organizaciones que trabajan en el sector, que trabajan este tipo de diseños de modelo de ciudad y sobre todo a este modelo se están sumando muchos vecinos y vecinas de la ciudad de Cáceres".

Fernández ha recalcado que, en el contexto de crisis climática que vivimos, hay que "trabajar en unas ciudades que den respuestas a las olas de calor que hemos vivido recientemente este verano", porque lo contrario es "no reconocer la realidad".

"Y las propuestas de los colectivos, las propuestas de los vecinos van en esa línea. Menos hormigón, más sombra, más árboles. Si el Gobierno quiere de verdad una ciudad sostenible debería escuchar las voces, entre otras cosas, porque está haciendo alarde de que vamos a hacer un proceso participativo que parece más un titular vacío de tantos de los que anuncia el Gobierno que un verdadero proceso participativo", ha incidido.

ABANDONO GENERALIZADO Y DESIERTO CULTURAL

En una rueda de prensa de cara al inicio del nuevo curso político, Fernández se ha referido también al "abandono generalizado" en el mantenimiento de la ciudad, no solo en los barrios, sino también en la zona centro donde hay "aceras levantadas, alcorques vacíos, parques descuidados, cucarachas, etc", además del mal estado de algunas instalaciones municipales como las piscinas en las que este verano "no se han cumplido los estándares mínimos de salubridad" ni se ha dado "un servicio de calidad".

También se ha referido al "desierto cultural" que ha vivido la ciudad en verano donde no ha habido "una programación cultural digna" de una ciudad que quiere ser Capital Europea de la Cultura en 2031. "Ha sido una vergüenza", ha espetado la portavoz socialista, que ha criticado que no haya habido "una programación atractiva" más allá de los Conciertos de Pedrilla que organiza la Diputación de Cáceres.

"Cáceres se ha convertido en un desierto cultural, y esto es algo que es fácil comprobar", ha incidido Fernández, quien ha reprochado al Gobierno local que no se cuente con los agentes culturales de la ciudad. "No se ha contado con ellos, no se les ha apoyado en ningún momento y se ha empobrecido dramáticamente el sector que es fundamental para el desarrollo de nuestra ciudad", ha subrayado.

La portavoz socialista ha añadido que "el desierto en cultura y el abandono de la ciudad, tiene una consecuencia clarísima, que ha sido una caída evidente del turismo", ya que "los datos son contundentes", y según el INE, Cáceres ha perdido en torno a un 20% en pernoctaciones con respecto al 2024.

"Esto es un golpe brutal, porque tenemos que recordar que nuestra ciudad, a falta de otros impulsos de desarrollo que están absolutamente paralizados por este gobierno, es una ciudad que tiene como motor económico el turismo. Por tanto, esto es un golpe brutal a hoteles, apartamentos, taxistas, comercios y hostelerías", que se traduce en cierre de establecimientos hosteleros y en la pérdida de unos cinco millones de euros de impacto económico en el sector.

Para Fernández, "lo más grave" de la gestión del equipo de Gobierno es que se está llegando al último trimestre del año sin dar respuesta a las principales inquietudes de la ciudadanía, como es la vivienda. "Seguimos sin políticas municipales de vivienda", ha resaltado.

"No hay ni una sola medida concreta, y esto supone un incumplimiento flagrante del acuerdo presupuestario que el equipo de gobierno firmó con nuestro grupo municipal. No sabemos nada del Plan de Vivienda y suelo, del edificio de las Trinitarias, la reforma de viviendas municipales, la ordenanza de apartamentos turísticos o las ayudas del IMAS", ha indicado.

En esta línea, Fernández ha recordado que "las únicas actuaciones en materia de vivienda en esta ciudad provienen del Gobierno de España. Ni una del gobierno local".

"Con todas estas situaciones que se han vivido, el Ayuntamiento ha estado cerrado por vacaciones. Y el único responsable es el alcalde, Rafael Mateos, que está más preocupado por hacer oposición a la oposición y no hace autocrítica. Con un modelo de ciudad que nos está haciendo retroceder en todo lo que se consiguió en la legislatura pasada", ha subrayado Fernández.

Finalmente, se ha referido al "caos circulatorio" por la "la falta de planificación y de información" en las obras que se están llevando a cabo y que "han generado un problema serio, con cortes simultáneos, desvíos improvisados, aumento del estrés a los conductores y conductoras del servicio público de autobús y una ciudad colapsada". "Un desorden que está afectando a la movilidad diaria, al turismo y a la imagen de nuestra ciudad", ha manifestado.

Con todo ello, el PSOE ha lamentado el "retroceso" que ha sufrido la ciudad en estos dos años de legislatura del PP. "No espero que en menos de dos años, que es lo que queda para las elecciones, volvamos ni siquiera al punto de partida en el que esta ciudad estaba como referente de muchas cosas".

"Ni siquiera espero que pase aun cuando el equipo de gobierno sienta en el cogote el aliento electoral y quiera intentar enmendar la plana de todo lo que no ha hecho en esta media legislatura", ha concluido.