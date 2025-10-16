El PSOE califica de "chantajista", regresivo y "lleno de recortes" el presupuesto de la Junta para 2026

El portavoz de Hacienda del Grupo Socialista, Jorge Amado, valora el proyecto de ley de presupuestos para 2026. - PSOE EXTREMADURA

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Jorge Amado, ha subrayado que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026 han llegado a la Asamblea "llegan sin diálogo, sin consenso y con chantaje", así como que está cargado de "recortes brutales" y están pensados "para la jet set, no para las familias extremeñas".

De esta forma ha valorado las cuentas presentadas por la consejera de Hacienda y Administración Pública tras llegar a la Cámara autonómica "sin ningún tipo de acuerdo, elaborados por un gobierno en minoría que actúa como si tuviera mayoría absoluta", y que "entiende el diálogo como chantaje: 'o presupuestos o elecciones'".

Pese al rechazo a las cuentas, no ha avanzado si su grupo presentará una enmienda a la totalidad, al afirmar que "la única persona que ha presentado una enmienda a la totalidad ha sido la señora Guardiola, porque no ha aceptado ni una sola propuesta de los grupos parlamentarios. Ella sola se ha enmendado sus propios presupuestos".

Amado ha recordado que estos presupuestos "son herederos del mayor fracaso político" de Guardiola, en alusión al "mismo chantaje que marcó las anteriores cuentas autonómicas" cuando planteó a los socialistas, tras cerrar un acuerdo, que o retiraban sus enmiendas o retiraba el presupuesto antes de su votación, como finalmente ocurrió. "Ese es el verdadero talante de este Gobierno, la imposición, la soberbia y la falta absoluta de rumbo", ha señalado.

El diputado socialista ha subrayado que a pesar de todo el PSOE ha actuado "con responsabilidad y lealtad hacia Extremadura", presentando un conjunto de propuestas "alternativas y constructivas", recoge en un comunicado.

Sin embargo, ninguna de ellas ha sido recogida en las cuentas autonómicas, "ni siquiera respondida", ante lo cual se ha planteado para qué pide el gobierno propuestas a los grupos de la oposición si luego "ni las leen". ¿A qué viene este paripé?", ha lamentado.

RECORTES "BRUTALES"

Amado ha apuntado que el Ejecutivo de María Guardiola "ni quiere consenso ni quiere diálogo" y que la negativa a ofrecer información a los grupos responde a que "estos presupuestos están llenos de recortes brutales".

Entre ellos, ha destacado el descenso presupuestario en gestión forestal, que se cifran en "25 millones menos, tras los incendios del verano", en agricultura, infraestructuras y vivienda. "¿Cómo se puede recortar 44 millones en agricultura o 25 millones en gestión forestal y decir que se apuesta por el campo y por la prevención de incendios? ¿Es que no hemos aprendido nada este verano?", se ha preguntado.

Sobre vivienda, ha considerado que la "gran apuesta" de estos presupuestos debería ser la vivienda, pero el crecimiento es "pírrico", de apenas un 1%, "muy por debajo" del crecimiento global del presupuesto. "En el último presupuesto socialista, las políticas de vivienda crecieron un 60%. Ahora, un 1%. Eso lo dice todo", ha añadido.

POLÍTICA FISCAL REGRESIVA

El portavoz socialista ha definido las cuentas de 2026 como "chantajistas, de la inestabilidad y el bloqueo institucional, poco ambiciosos, llenas de recortes y que van a generar más desigualdad entre rentas, profundizando en el retroceso social y económico de Extremadura".

En materia fiscal, Amado ha denunciado que se trata de "una política retrógrada, injusta y plagada de privilegios", recordando que Extremadura es "la única comunidad autónoma donde las grandes fortunas no pagan Impuesto sobre el Patrimonio".

"La señora Guardiola va a regalar 24 millones de euros a las 1.200 personas más ricas de Extremadura, mientras 7.000 familias se han quedado sin comedor escolar gratuito. Estas son las prioridades de este Gobierno", ha señalado.

Además, ha criticado la reducción de la ecotasa a las eléctricas: "Guardiola baja los impuestos a las eléctricas mientras se niega a homologar los sueldos de los docentes. Quiere inflar las nóminas de los directivos de las grandes compañías a costa de las nóminas de nuestros profesores. Así de simple".

En esta línea, ha argumentado que a pesar de recibir las "mayores entregas a cuenta de la historia", que ha cifrado en 2.000 millones de euros más con el actual Gobierno socialista que el ministro 'popular' Cristóbal Montoro, el Gobierno del PP presenta los presupuestos "con más recortes de la última década".

"Tenemos más recursos que nunca, pero una gestión que nos lleva a un retroceso económico y social sin precedentes", ha asegurado. El portavoz socialista ha señalado que el presupuesto se apoya en una previsión de crecimiento del PIB del 1,3%, "la mitad del crecimiento previsto por el FMI para España (2%)".

"Extremadura crece la mitad que el resto del país, y estos presupuestos van a agravar esa brecha", ha advertido. En el ámbito social, Amado ha subrayado que el peso de las políticas sociales "ha caído cuatro puntos respecto al último presupuesto socialista", pasando de que siete de cada diez euros se destinaran a gasto social a un porcentaje claramente inferior.

"¿Cómo no va a ir peor la sanidad o la educación? ¿Cómo no va a ser un caos el transporte escolar, del que ni siquiera hay una sola referencia en el presupuesto?", ha preguntado.

En materia económica, ha destacado el descenso del peso de las políticas de empleo y desarrollo, que pasa del 26,7% al 22,7%, cifras con las que "no se puede generar empleo ni crecimiento. Así sólo se asegura que Extremadura siga a la cola", ha dicho.

Por todo ello, Amado ha reclamado al Gobierno del PP "que deje de mentir, porque ni quiere consenso, ni quiere diálogo", y ha resumido el sentido del rechazo socialista. "Estos son unos presupuestos hechos para la jet set, no para las familias extremeñas", ha remarcado.

Al mismo tiempo, sostiene que "mientras los grandes patrimonios disfrutan de regalos fiscales, las familias seguirán pagando el comedor escolar, la ITV o viendo cómo sus sueldos se estancan". "Estos presupuestos dan la espalda al mundo rural, a los jóvenes, a la vivienda, a la igualdad y a los servicios públicos", apunta Amado, quien finalmente define las cuentas como "chantajistas, sin ambición, cuajados de privilegios y que profundizan en el retroceso social y económico de Extremadura", ha concluido.