El PSOE concurrirá a las elecciones como el partido que "más se parece a la Extremadura real" frente a un PP "casposo"

MÉRIDA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la región, Soraya Vega, ha destacado que su partido concurrirá a las próximas elecciones de mayo como el que "más se parece a la Extremadura real" frente a un PP "casposo" y atrapado en sus "complejos, en sus miedos y en su propia incapacidad para ofrecer nada" a los extremeños.

Soraya Vega ha realizado estas declaraciones este lunes en una rueda de prensa en la que ha señalado que faltan dos meses para la celebración de estos comicios y ante los que el PSOE extremeño está "preparado", siendo un partido "fuerte y unido".

Así, ha señalado que el PSOE es el único partido que tiene las listas cerradas y que sus candidatos, tanto a los ayuntamientos como al parlamento regional, les dan una "fortaleza imbatible", además de reseñar que presenta un proyecto que pone en el centro a los extremeños y que no busca "mandar más" sino "servir más".

Algo que se puede ver, ha dicho, en las convenciones municipales, tanto en la que se celebró este pasado sábado correspondiente a la provincia de Badajoz y en la que se celebrará este viernes en la provincia de Cáceres para concretar la propuesta política del partido, que se basan en cuestiones como el empleo, la estabilidad y estado de bienestar

Frente a ello, como ha expuesto, está el PP, que sigue "absolutamente desnortado", "sin proyecto para Extremadura" y "sin nada" que ofrecer a los ciudadanos. "Ese PP de las maquetitas que demuestra que no se cree el futuro de nuestra tierra y tampoco se cree el presente", ha recalcado.

De la misma manera, Vega ha afeado que la derecha extremeña no cree ni confía en los ciudadanos y genera "más problemas que soluciones", poniendo de ejemplos "Badajoz y su tránsfuga, el Got Talent de Mérida, la gestora de Navalmoral de la Mata, las dimisiones de Puebla de la calzada o Casar de Cáceres o el ir recogiendo lo que no le sirve ni a la extrema derecha".

Aunque en realidad, ha dicho, el PP sí plantea la propuesta de bajar impuestos aunque cuando hay que votar cuestiones como la gratuidad de los comedores escolares, de los libros de texto o del transporte por carretera votan en contra.

"Que nadie tenga ninguna duda, con el Partido Socialista y con Guillermo Fernández Vara presidiendo la Junta de Extremadura, los comedores escolares y libros de texto seguirán siendo gratuitos para las familias extremeñas", ha sentenciado.

Por ello, como ha sostenido la portavoz del PSOE extremeño, cuando el PP pide bajar impuestos se refiere a hacer lo que ha hecho "siempre", como es "beneficiar a las élites" y a quienes no necesitan de la política.

BALANCE DE LA LEGISLATURA

Asimismo, y a preguntas de los medios por el balance que hace el PSOE de Extremadura de la legislatura que está a punto de terminar, Vega ha señalado que ha estado marcada por unas circunstancias "muy duras" a causa de la pandemia, aunque se ha demostrado que "juntos" se podía salir dando una respuesta diferente a la de la crisis de 2008 y poniendo en el centro a las personas y a las clases medias y trabajadoras.

Además, ha dicho que se queda con el dato del empleo, donde ha expuesto que desde que regresó Guillermo Fernández Vara al gobierno de la Junta hay 70.000 personas menos en situación de desempleo y 20.000 personas menos en esta legislatura.

"Por lo tanto 20.000 razones para sentirnos muy orgullosas y muy orgullosos del gobierno de la Junta de Extremadura, de la gestión de nuestro presidente Guillermo Fernández Vara", ha dicho.

También, y preguntada por la petición realizada por la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, de que Vara se pronuncie sobre los audios difundidos en los que se puede escuchar una conversación del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, con un empleado que le exigía ser fijo, Soraya Vega ha asegurado que se ha "escuchado de todo en los últimos días".

De esta forma, y sobre las peticiones que solicitaban la dimisión del primer edil emeritense, Vega se ha preguntado "por qué". "La pregunta que nos hacemos desde el Partido Socialista es por qué tiene que dimitir el compañero Antonio Rodríguez Osuna si precisamente lo que ha evitado es que se produzca esa corrupción en el Ayuntamiento de Mérida, es evitar ese chantaje que se estaba haciendo y que hemos podido comprobar en los audios", ha recalcado.

En este sentido, la portavoz socialista ha aseverado que su partido tiene "muy claro" que practica la "tolerancia cero" ante la corrupción. "Y eso es, precisamente, lo que ha hecho el compañero, alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna", ha dicho.