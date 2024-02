El PSOE cree que la Junta aplica el "rodillo" a todas sus enmiendas porque "corregían" en positivo los PGEx 2024

MÉRIDA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Juan Ramón Ferreira, ha considerado que el Gobierno autonómico de coalición PP-Vox ha aplicado el "rodillo" para rechazar "todas" sus enmiendas formuladas a los Presupuestos regionales (PGEx) para 2024 porque las mismas en realidad "corregían" en positivo las cuentas.

Así, tras considerar "una falta de respeto" hacia los extremeños la "nula capacidad de acuerdo y diálogo" del Ejecutivo regional con el resto de fuerzas políticas en los PGEx, ha incidido en que es la "primera vez" que en Extremadura el Gobierno autonómico "ni siquiera hace un esfuerzo" por dialogar con los grupos parlamentarios y que no se aprueba "una sola enmienda" de la oposición a las cuentas de la comunidad.

"Guardiola no quiere escuchar, no quiere acordar y no quiere sumar para que entre todos y todas avance Extremadura", ha espetado en rueda de prensa tras la aprobación este viernes de los PGEx 2024 el diputado socialista, quien ha considerado que desde el Gobierno regional "han bloqueado todas las enmiendas del PSOE porque corregían el presupuesto planteando más inversión en servicios públicos, en infraestructuras y en políticas activas de empleo".

"No hemos recibido ni un solo mensaje, ni un solo planteamiento. Cuatro meses de silencio del Gobierno" desde que se presentaron los PGEx, ha reprochado el socialista, quien ha lamentado que "ni siquiera han intentado llamar al principal partido de la oposición, al partido más votado en la región y que representa a más del 40 por ciento de los ciudadanos de Extremadura".

En este sentido, ha reprochado que la consejera de Hacienda, Elena Manzano, "ha puesto un nuevo telón de fondo para ocultar otra mentira más en la mochila de Guardiola, porque al contrario de lo que dijo hace tan sólo unos meses estas cuentas no son las del diálogo y del consenso, sino las del veto, la falta de transparencia y el rodillo de la derecha y la ultraderecha".

De este modo, tras remarcar que los de 2024 son unos presupuestos "poco ambiciosos, llenos de mentiras y de recortes y que sólo benefician a las rentas más altas", ha lamentado el "monólogo" que a su juicio ha ofrecido Elena Manzano para valorar la aprobación de los PGEx.

"Es la primera vez en la historia que no se aprueba una sola enmienda de la oposición y que no se habla con la oposición" para "tapar las mentiras" de los PGEx, ha incidido Ferreira, quien ha advertido de que las cuentas regionales elaboradas por el Gobierno de Guardiola son las de "la mentira". "Y lo vamos a comprobar en 2024", ha incidido.