El PSOE critica la "ausencia" de políticas económicas "serias" en Extremadura, que es la que "menos empleo crea"

Archivo - El diputado socialista Aitor Vaquerizo en una foto de archivo - ASAMBLEA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE en la Asamblea de Extremadura Aitor Vaquerizo ha criticado la "ausencia" de políticas económicas "serias" en la región, que es la comunidad que "menos empleo crea".

Al respecto Vaquerizo ha lamentado que los datos de paro de septiembre confirman lo que los socialistas venían diciendo desde hace meses, ya que "mientras que en España se crea empleo, en Extremadura se destruye".

Cabe destacar que el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha subido en 1.120 personas en septiembre en Extremadura en relación al mes anterior, hasta los 61.807 desempleados.

El socialista también se ha centrado en el paro juvenil, que ha presentado un dato "alarmante", ya que 5.218 jóvenes han perdido su empleo en el mes de septiembre en Extremadura.

Además, y si esta variable se compara con los registros de septiembre de 2025, "tan solo ha bajado el paro en los jóvenes en Extremadura en cuatro personas".

En rueda de prensa, Vaquerizo también ha destacado que la industria lidere el crecimiento del desempleo, mientras que, por nivel de estudios, sean los graduados en formación profesional los que más han aumentado.

"Extremadura, como les decía, es la comunidad autónoma que menos empleo crea. Estamos a la cola de nuestro país. Y miren, lo peor no es que el presente sea oscuro. Lo peor es que en el futuro, según se desprenden los datos de paro registrado y en las últimas EPA que hemos conocido, alarman de esto", ha señalado.

Asimismo, se ha referido también a un estudio presentado recientemente por el BBVA que dice que Extremadura será la región que menos crecimiento económico presente en el país, fundamentalmente debido al empleo.

Ante estos datos, Aitor Vaquerizo ha lamentado que se esté ante un "gobierno vago que no es capaz de generar empleo", además de plantear una reflexión sobre la "falta de oportunidades" para la juventud y en materia de vivienda.

"Es el momento de hacernos una reflexión profunda para dar respuesta a estas faltas de oportunidades en la región", ha sentenciado, momento en el que ha recordado que este pasado jueves el secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, presentó un pacto regional por la vivienda.

Este pacto tendría "como futuro Extremadura" y se centraría en las oportunidades que los jóvenes y las familias merecen, ha dicho, además de contar con la participación de todos los actores sociales y económicos.

"Quien no entienda que ahora mismo el mayor o uno de los mayores problemas sociales que tiene la región y que tiene nuestra sociedad es la vivienda, es que no está entendiendo lo que está pasando en este país", ha recalcado.