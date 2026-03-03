El PSOE critica que Guardiola haya recitado los "postulados de Vox" con "lugares comunes" y sin propuestas

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, José María Vergeles, ofrece una rueda de prensa - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, José María Vergeles, ha criticado que la candidata a la investidura como presidenta de la Junta, María Guardiola, se haya dedicado a "recitar los postulados de Vox" con "lugares comunes" y sin ofrecer propuestas.

Vergeles, en su valoración del discurso de investidura pronunciado este martes por Guardiola, ha dicho que ha sido uno de los más breves de la historia del parlamentarismo extremeño y donde se ha dedicado a "recitar los postulados de Vox".

"Hoy no se ha trasvestido. Hoy lo que ha hecho ha sido subirse al atril la candidata del PP y bajarse el portavoz de Vox de la tribuna. Si la señora Guardiola, después de esto, no consigue que le haga caso Vox, ¿qué podemos esperar los extremeños y las extremeñas?", se ha preguntado.

Además, Vergeles ha considerado que la primera valoración que hace del discurso de María Guardiola es que Vox no haya comparecido en rueda de prensa tras la intervención de la 'popular'.

"Después de que la señora Guardiola se ha dedicado a expresar literalmente los postulados de Vox para ver si se ganaba su confianza, los señores de Vox han decidido no comparecer. Por lo tanto, creo que no se puede errar más en el discurso y en la transparencia. Y esto es lo que llevamos viviendo cuatro meses los extremeños y las extremeñas", ha afeado.

Asimismo, ha criticado que la "gran olvidada" haya sido la educación, salvo la apelación a una "educación libre" y que el PSOE desconoce si corresponde a "la libertad a la que habitualmente se refiere Vox en su discurso".

También ha dicho que la "gran eliminada" del discurso de Guardiola ha sido la igualdad entre hombres y mujeres, aunque sí se ha referido "con bastante imprecisión" sobre lo ocurrido con la financiación autonómica, el Pacto Verde y la PAC.

Sobre la inmigración, Vergeles ha lamentado que, además de "renunciar a sus competencias", lo que ha hecho ha sido clasificar a los inmigrantes en "de primera y segunda categoría".

