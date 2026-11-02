El PSOE critica que la Junta no habilite ayudas para el abono transporte de estudiantes extremeños desplazados en Madrid

El portavoz de Juventud del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Aitor Vaquerizo, en una comparecencia. - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Juventud del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Aitor Vaquerizo, ha denunciado la negativa de la Junta a habilitar ayudas o asumir la bonificación del abono transporte para los estudiantes extremeños desplazados a la Comunidad de Madrid, después de que el Ejecutivo autonómico haya descartado financiar los dos millones de euros que costaría la medida.

Vaquerizo ha calificado esta decisión de "acto de cobardía política y ninguneo flagrante a más de 3.000 familias de la región" y ha advertido de que la negativa del gobierno autonómico liderado por María Guardiola "supone castigar" a los jóvenes extremeños por estudiar fuera de su tierra "titulaciones que, en muchos casos, no se ofertan en Extremadura".

"Más de 3.000 familias extremeñas cuyos hijos e hijas se encuentran estudiando en la Comunidad de Madrid, en la mayoría de los casos porque la oferta formativa que cursan no existe en nuestra tierra, tienen que pagar más por el transporte público que cogen cada mañana simplemente porque la señora Ayuso ha impuesto un empadronamiento forzoso", ha señalado.

El socialista ha recordado que el PSOE ya registró el pasado 3 de julio una propuesta de pronunciamiento en la Asamblea de Extremadura para exigir a la Comunidad de Madrid la retirada inmediata de este requisito. Esta iniciativa se debatió en el pleno el 16 de julio y evidención, según la formación, la "falta de respaldo" del PP.

Para el PSOE, la decisión de la Junta coloca "a miles de jóvenes" ante una disyuntiva "injusta", es decir, entre "asumir un sobrecoste inasumible en el transporte público o desempadronarse de Extremadura para poder acceder a las bonificaciones".

"Estamos ante una política que penaliza a quienes mantienen su vínculo con Extremadura y que, en lugar de favorecer el arraigo, empuja a nuestros jóvenes a desvincularse administrativamente de su tierra", ha trasladado Vaquerizo.

"Es inaceptable que el gobierno de Guardiola califique de desproporcionado defender el bolsillo de nuestros estudiantes. Decir que no van a hacer nada es certificar que prefieren arrodillarse ante las exigencias de Génova y de la señora Ayuso antes que defender la igualdad de oportunidades de nuestra juventud", ha criticado.

El diputado socialista ha exigido a Guardiola que "trabaje, ejerza de presidenta y negocie de inmediato una salida justa para que ningún estudiante sea expulsado administrativamente de su tierra".