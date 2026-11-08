El PSOE critica que el mayor presupuesto de la historia de Extremadurano dé respuesta a los problemas de la apicultura

(Dcha) El Secretario General Del PSOE De Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, Visita A La XII Feria Internacional De Apicultura Y Turismo, Que Se Celebra En Caminomorisco (Cáceres). - PSOE DE EXTREMADURA

CAMINOMORISCO (CÁCERES), 8 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha criticado este domingo que el mayor presupuesto de la historia de la Junta de Extremadura "no esté dando respuesta a los problemas y necesidades del sector apícola".

Durante su visita a la XII Feria Internacional de Apicultura y Turismo (Apithur 2026), que se celebra estos días en Caminomorisco, el líder socialista ha reclamado al gobierno de la Junta de Extremadura que "pase de las declaraciones a los compromisos reales", con políticas públicas y recursos económicos que permitan garantizar el futuro de esta actividad.

"Aquí no vale solo que el consejero de Agricultura venga a pasearse por la feria; al contrario, los apicultores necesitan políticas públicas y compromiso con recursos económicos", ha señalado Cotrina, que ha asegurado que el PSOE quiere ser "la voz" de quienes trabajan en el territorio y sufren las dificultades que atraviesa el sector. "El mayor presupuesto de la historia de la Junta de Extremadura no está dando ni una sola solución al territorio", ha añadido.

Cotrina ha defendido que apostar por la apicultura es apostar por la biodiversidad, por el medio rural y por la supervivencia de los pueblos. Entre las propuestas concretas ha situado como prioridad dar una solución definitiva al Centro de Cría de Abejas Reinas. Para ello, ha reclamado que la Junta de Extremadura aporte los recursos humanos necesarios para poner en marcha su actividad investigadora, mejorar la genética de las abejas y convertir esta infraestructura en una referencia para el sector.

ETIQUETADO

Asimismo, ha defendido la necesidad de impulsar un etiquetado "claro" que identifique el origen de la miel y garantice al consumidor que conoce dónde se ha producido. Una medida que, junto al refuerzo de los sellos de calidad, debe contribuir a diferenciar y proteger la miel de Las Hurdes frente a otros productos y garantizar que compita en condiciones justas.

En este ámbito, Cotrina también ha reclamado una mayor protección para los productores, con medidas que eviten que puedan verse obligados a vender a pérdidas y que permitan reconocer el valor de una miel de calidad.

Ha defendido, además, que el Gobierno de España se implique en esa protección y que las administraciones trabajen conjuntamente para fortalecer la competitividad del sector.

En cuanto al relevo generacional, el secretario general del PSOE de Extremadura considera que "no basta" con animar a los jóvenes a incorporarse a la apicultura, sino que "es necesario poner más recursos económicos a disposición de quienes quieren iniciar una actividad o hacer competitivos sus negocios".

Una apuesta que, a su juicio, debe extenderse también a las personas de mediana edad que encuentran en la apicultura y en Las Hurdes una oportunidad de futuro.

"Venimos a comprometernos con el territorio, a ser su voz en la Asamblea de Extremadura y a decir bien alto y bien claro que merece la pena apostar por Las Hurdes", ha afirmado Cotrina.