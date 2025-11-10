El PSOE denuncia ante la Junta Electoral a Manzano tras un vídeo sobre políticas aprobadas en Consejo de Gobierno

MÉRIDA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Extremadura ha denunciado a la portavoz del Ejecutivo regional, Elena Manzano, ante la Junta Electoral tras un vídeo institucional publicado en los perfiles oficiales de la Junta "hablando de todas las bondades y de todas las políticas" que la administración autonómica había aprobado tras el Consejo de Gobierno del pasado martes.

"Siguen con una agenda como si no hubiera pasado nada, y hay una convocatoria electoral y tienen que respetarlo", ha señalado el portavoz del Comité Electoral del PSOE de Extremadura, Antonio Rodríguez Osuna, que ha recordado que este martes se celebra un nuevo Consejo y se lo van a poner "fácil".

Ante ello, se ha preguntado si "pueden respetar la campaña electoral" y "no hacer trampas otra vez". "Lo tienen fácil y sencillo, después del Consejo de Gobierno, una nota escueta con los acuerdos y punto", ha sostenido el portavoz del Comité Electoral del PSOE de Extremadura en una rueda de prensa este lunes en Mérida en la que ha explicado que los socialistas siguen en contacto con la sociedad extremeña y poniendo por delante "siempre" el futuro de esta región, mientras "en el otro lado" tienen al PP que "sigue haciendo trampa un día tras otro".

Al respecto, ha subrayado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, "ya está acostumbrada a mentir a la sociedad extremeña desde el principio de la legislatura, cuando dijo que no pactaría con Vox" pero "luego pactó" y que "son tantos" sus cambios de opinión y de criterio que "tiene ya cero credibilidad en la sociedad extremeña", algo que desde el PSOE van a poner "en evidencia" y ante lo que ha avanzado que el pasado viernes interpusieron dicha nueva denuncia tras dicho vídeo de Manzano difundido por las redes sociales de la administración autonómica.

"Eso está prohibido por la Loreg", recuerda Rodríguez Osuna, que insiste en que "no puede hacer trampa" puesto que "está prohibido por la ley", a la par que ha espetado que "si no quería haber convocado elecciones no lo hubiera hecho", pero que una vez que lo ha llevado a cabo no se puede utilizar el dinero público de los extremeños "para hacer campaña", algo que tacha de "una auténtica vergüenza", cuando "no solamente" lo graba en sede pública y anuncia medidas "como éxitos de un gobierno" en periodo electora, sino que "además, lo pone en las redes".

Por otro lado, Rodríguez Osuna ha expuesto que "se demuestra" que el PSOE es "el único partido que está preocupado" por los problemas de los extremeños, con la "importante" agenda de eventos, actos y reuniones que tiene su candidato y secretario general, Miguel Ángel Gallardo, ante lo que ha avanzado que van a realizar y están ya programados y concertados más de 250 actos entre reuniones y encuentros.

Así, el PSOE de Extremadura "no ha perdido un solo segundo en tener claro" que debe "conectar" con la sociedad extremeña, conocer de primera mano sus necesidades y empezar a elaborar un proyecto político para la región y que, una vez pase el 21 de diciembre, vuelvan a estar en el gobierno y tengan claro sus "prioridades".

