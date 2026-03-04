El PSOE descarta su apoyo o abstención a Guardiola pero le ofrece pactos para no retroceder en derechos

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, en el debate de investidura de María Guardiola - JORGE ARMESTAR/EUROPA PRESS

MÉRIDA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en Extremadura descarta su apoyo o su abstención en la investidura de la 'popular' María Guardiola como presidenta de la Junta porque "no es la muleta del PP, de la derecha y de la extrema derecha", sino "la alternativa".

"Aunque han intentado manosear esta cuestión, ni nos lo han pedido formalmente, ni tampoco hubiéramos accedido a la petición de abstención", ha espetado al respecto la portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez, durante el turno de su formación este miércoles en el debate de investidura de Guardiola que se abrió este pasado martes con el discurso de ésta.

En todo caso, y tras considerar un "fracaso" el adelanto electoral de Guardiola en la comunidad, porque ésta no consiguió su "ansiada" mayoría absoluta, sino que "depende más" ahora de Vox para poder gobernar, el PSOE sí que le ofrece a la candidata a la investidura una serie de "pactos" para la legislatura que permitan a la región "no retroceder en convivencia, igualdad y libertad" ni en derechos.

"Tal y como hiciera Guillermo Fernández Vara en el debate de investidura de 2023, le tendemos la mano (a Guardiola) para alcanzar un acuerdo que garantice y blinde derechos, para que ninguna presión de la extrema derecha, ni ningún cálculo político pueda mercadear o hacer retroceder a nuestra tierra en convivencia, igualdad y libertad", ha espetado la portavoz socialista.

En esta línea, ha desgranado que el PSOE ofrece a Guardiola "pactos" también sobre materias "imprescindibles" para Extremadura como en energía, desarrollo industrial y para un empleo "de calidad"; así como un "pacto" por la juventud que "recupere" la lucha contra el abandono escolar y el acceso a la vivienda.

Igualmente, el PSOE ofrece a la presidenta de la Junta en funciones un "pacto" por el equilibrio territorial que se centre en que todos los extremeños tengan las "mismas oportunidades, vivan donde vivan, asegurando la calidad de los servicios públicos, la ampliación de las infraestructuras y la lucha contra el reto demográfico".

Con ello, y tras remarcar que el PSOE es "el único" partido que antepone el interés de los extremeños al "interés partidista", al contrario de lo que a su juicio ha demostrado el PP, Álvarez ha invitado a "asumir los resultados (de las pasadas elecciones autonómicas) con humildad, sean buenos o malos", pero sin "olvidar" cuál es la "misión", y ha subrayado que su partido "así lo está haciendo: darlo todo por esta tierra y por sus gentes".

"Nuestro compromiso es real y absoluto: lo es con nuestros valores, lo es con el trabajo y lo es con el bienestar y con el futuro de las extremeñas y extremeños por encima de cualquier interés partidista", ha espetado Piedad Álvarez.

