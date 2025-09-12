PSOE estudia llevar a la Junta a los tribunales por el "caos" en el transporte escolar y exige ayudas para las familias

Archivo - El secretario de Educación del PSOE de Extremadura, Francisco Javier Amaya, en una imagen de archivo. - PSOE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Extremadura está estudiando "todas las opciones legales" para llevar a los tribunales el "caos sin precedentes" en el transporte escolar en el inicio escolar, con más de 200 rutas sin cubrir y "5.000 alumnos afectados" en la comunidad que ven vulnerado el derecho constitucional a la educación.

"Estamos estudiando todas las opciones legales para que la presidenta de la Junta de Extremadura restituya de manera inmediata un derecho básico, el del artículo 27 de la Constitución española", ha señalado el secretario de Educación y Formación Profesional del PSOE de Extremadura, Francisco Javier Amaya, en una rueda de prensa en Mérida.

"Si realmente nuestros servicios jurídicos llegan a la conclusión de que se está vulnerando el derecho a la educación, que además también fricciona el derecho a la conciliación familiar, denunciaríamos la situación", ha expuesto el dirigente socialista, quien asimismo ha reclamado a la Administración regional que arbitre "todas las medidas y todos los tipos de contratos válidos para solucionar" el problema.

Asimismo, ha reclamado que se articulen "sin demora" todas las ayudas "directas y suficientes" para las familias, que "además de tener que costear el inicio de curso escolar, tendrán que abordar esta situación sobrevenida".

"Hoy por segundo día consecutivo más de 200 rutas escolares, más de 5.000 alumnos se han quedado en sus casas y se ha vulnerado un artículo constitucional fundamental", ha señalado Amaya ha mostrado la solidaridad, afecto y comprensión de los socialistas a las familias afectadas, porque "no hay motivo que no sea la incompetencia de un gobierno que justifique este inicio de curso".

Sin embargo, cree que el mensaje de hoy debe ir dirigido al gobierno regional, que es quien tiene la competencia, y a quien exige que "hoy puedan llegar a una solución para que quede restituido un servicio esencial, un servicio que permite el acceso a un derecho básico al que tienen derecho todos los españoles y, por tanto, todos los extremeños".

Los socialistas, que además de volver a reclamar la dimisión de la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, ha señalado que la máxima responsable de esta "crisis educativa" en un inicio de curso escolar que no tiene precedentes, ha dicho, en los 25 años de competencias autonómicas es la presidenta de la Junta.

(Más información en Europa Press)