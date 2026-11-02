El PSOE exige explicaciones a la Junta por el ciberataque al SES y reclama saber si el sistema Jara está en riesgo

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, en el Parlamento autonómico. - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha anunciado que el PSOE ha solicitado la comparecencia del director general de Salud Digital para que "dé explicaciones parlamentarias" sobre el ciberataque sufrido por el Servicio Extremeño de Salud (SES).

A través de un comunicado, los socialistas han sostenido que los sucesos ocurridos revisten una "especial gravedad", puesto que "afecta a los sistemas de información ya l tratamiento de datos de los usuarios del SES, entre ellos información especialmente sensible como los historiales clínicos de los ciudadanos".

Gil Rosiña considera "necesario" que la Junta ofrezca explicaciones y "despeje las dudas" que se han podido generar tras conocerse el ataque a través de medios de comunicación.

En este sentido, la portavoz socialista se ha cuestionado por qué el gobierno autonómico no informó de lo ocurrido "hasta que se produjo la detención del presunto responsable del ciberataque y la noticia trascendió públicamente a través de los medios de comunicación".

Además, los socialistas han apuntado a otra cuestión relativa a la seguridad del sistema informático Jara. Al respecto, ha señalado que, según la información que ha trascendido, la puerta de entrada del ataque habría sido el servicio de centro de salud online y la petición de cita médica.

Por ello, el PSOE quiere saber si el sistema Jara se encuentra actualmente "expuesto a algún riesgo real" y si la Junta ha adoptado "medidas adicionales" a las que ya existían para garantizar la protección de los datos personales y clínicos de los usuarios del SES.

Gil Rosiña ha afirmado que la ciudadanía "necesita conocer" qué ha sucedido y qué garantías existen sobre la seguridad de su información sanitaria.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista considera que concurren "razones suficientes" para que el director general de Salud Digital comparezca en la Asamblea de Extremadura y explique cuál es la situación y qué actuaciones está llevando a cabo la Junta.