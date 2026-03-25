El PSOE exige al PP y Vox que "digan la verdad" y considera que solo se han reunido para "hablar de sillones"

Archivo - La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, en una imagen de archivo - PSOE - Archivo

MÉRIDA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez, ha exigido al PP y Vox que "digan la verdad" y ha considerado que solo se han reunido para "hablar de sillones y nunca de Extremadura".

Álvarez ha calificado el encuentro mantenido este miércoles por ambas formaciones de cara a la formación del gobierno extremeño como "un auténtico paripé".

"Que digan la verdad a los extremeños y extremeñas: no ha sido una reunión técnica, ha sido un encuentro para hablar del reparto de sillones", ha aseverado.

De este modo, Piedad Álvarez ha criticado que PP y Vox "han intentado vender como una reunión de trabajo lo que en realidad ha sido puro teatro", al tiempo que ha asegurado que "les da vergüenza reconocer que lo único que les ocupa es quién se queda con qué, mientras Extremadura sigue esperando soluciones".

Así, en opinión de la socialista, este encuentro, que ha estado rodeado de "gran expectación", ha resultado ser un "auténtico bluff, vacío de contenido y sin ningún avance", lo que, a su juicio, "supone un insulto a los extremeños y extremeñas, que no pueden esperar más ante esta situación de bloqueo".

En este sentido, ha insistido en que "no hay nada que contar porque no han sido capaces de alcanzar ningún acuerdo" y ha lamentado que, "tras más de tres meses, sigan sin sentarse de verdad a hablar del futuro" de Extremadura, ha informado el PSOE en nota de prensa.

La portavoz socialista también ha afeado la "ausencia" de la presidenta del PP extremeño, María Guardiola, que "sigue escondida y solo tiene dos opciones o convoca el pleno de investidura o convoca elecciones". "Ya está bien de dilaciones y de jugar con el futuro de esta tierra, ya es hora de que de la cara", ha aseverado.

Asimismo, Álvarez ha señalado que "una vez más, se demuestra que las decisiones sobre Extremadura se están tomando fuera, con dirigentes que vienen de Madrid a marcar la hoja de ruta, lo que es una auténtica vergüenza".

Por último, ha advertido de que "sigue predominando el tacticismo electoral, como ya hemos visto en otras comunidades autónomas, como Aragón o Castilla y León", y ha concluido que "esta reunión no ha servido absolutamente para nada, más allá de intentar acallar rumores y gestionar sus propios intereses, dejando de lado a los extremeños y extremeñas".