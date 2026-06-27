El PSOE de Extremadura se compromete a "currar" para que el socialismo gane en España si se adelantan elecciones

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, atiende a los medios, ante la Asamblea de Extremadura, en Mérida. - PSOE

MÉRIDA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Extremadura se ha comprometido este sábado a "currar" y a "arremangarse" para ayudar a que la formación socialista nacional gane, en caso de que se adelante las elecciones generales.

Así lo ha trasladado el secretario general del PSOE extremeño, Sánchez Cotrina, a la entrada del Comité Federal que el partido socialista celebra en Madrid.

"Se adelanten o no, el PSOE de Extremadura va a contribuir a que se vuelvan a ganar las elecciones en España. Porque, además, está clarísimo lo que tenemos enfrente y yo lo vivo en mi tierra. Vivo como, de donde no había problemas, se han creado muchos. Un 4% de tasas migratorias y el PP y Vox echando todos los días a gente de Extremadura", ha trasladado Sánchez Cotrina en declaraciones a los medios.

"Si se adelantan las elecciones, lo que vamos a hacer es currar, arremangarnos y volver a demostrar que el PSOE de Extremadura sale a ganar para hacer al PSOE de España ganador", ha agregado.

"VIDA MÁS ALLÁ DE LA M-30"

En sus declaraciones, Sánchez Cotrina ha señalado que la federación extremeña socialista asiste al comité "con ganas, con fuerza" y "con la ilusión de lanzar un mensaje contunduente", esto es, que "hay vida más allá de la M-30".

Además, ha trasladado la intención del PSOE extremeño de "salir a ganar" en las próximas elecciones municipales, previstas para 2027, con los "mejores candidatos" para los pueblos y ciudades de la región.