El PSOE de Extremadura no firmará el manifiesto por el 8M "con quienes blanquean a la ultraderecha"

MÉRIDA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Extremadura no firmará el manifiesto con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ya que no pueden "firmar con la ultraderecha y, mucho menos, no podemos firmar con quienes blanquean a esa ultraderecha".

Así lo ha anunciado la secretaria de Igualdad del PSOE de Extremadura, Laura Sánchez Quintero, en rueda de prensa este miércoles en Mérida en la que ha alertado de que "los machistas que ponen en riesgo los derechos y libertades de las mujeres son los socios prioritarios de la señora Guardiola", a los que "volvió a abrazarse" la pasada semana.

En su intervención, Sánchez ha avanzado que el próximo 8 de marzo, el PSOE de Extremadura "va a volver a salir a las calles acompañando al movimiento feminista y acompañando a esas mujeres y hombres que tienen un compromiso inquebrantable con la igualdad", y que este partido "siempre ha demostrado".

Así, la secretaria socialista de Igualdad ha demostrado su compromiso con esta materia "a través de sus políticas y de sus gobiernos", tras lo que ha señalado que "pese al PP, siempre hemos ido avanzando en materia de igualdad".

Sánchez Quintero ha señalado que "la derecha siempre ha llegado a rastras" a la igualdad, tras lo que ha señalado que en el PSOE están "muy preocupadas, especialmente en los últimos tiempos que estamos viviendo", ya que la presidenta de la Junta llegó al Gobierno regional "gracias a quienes niegan la violencia machista y a quienes niegan nuestros derechos y nuestras libertades".

