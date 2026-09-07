El PSOE de Extremadura señala que si Guardiola no puede dar explicaciones sobre la sanidad, debe cesar de la consejera

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel González Andrade, en rueda de prensa este lunes en Merida - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel González Andrade, ha alertado este lunes sobre la situación de la sanidad en Extremadura, respecto de la que ha considerado que "cuando una gestión fracasa, alguien tiene que responder", por lo que "si la presidenta no puede dar explicaciones, debe cesar inmediatamente a la consejera" de Salud.

"Y si tampoco es capaz de hacer eso, habrá que preguntarse quién decide sobre la sanidad en Extremadura", ha apuntado González Andrade en rueda de prensa este lunes en Mérida, en la que ha considerado que "Extremadura necesita menos propaganda y más gobierno, más gestión y más trabajo", ya que según ha asegurado, "la Extremadura real está sufriendo".

En su intervención, ha recordado que el PSOE registró el pasado jueves una solicitud de comparecencia de la presidenta de la Junta, María Guardiola, en la Asamblea de Extremadura, para que "dé la cara" y "asuma responsabilidades" sobre la situación de la sanidad en la región, tras lo que la lamentado que han "recibido el silencio por respuesta", ha dicho.

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