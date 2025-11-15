El PSOE extremeño acusa a Feijóo y Abascal de querer decidir desde Madrid el futuro de la región

El portavoz del Comité Electoral del Partido Socialista de Extremadura, Antonio Rodríguez Osuna, en rueda de prensa - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Extremadura ha asegurado que los líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente, visitarán la región en los próximos días para "intentar decidir el futuro de los extremeños desde Madrid".

"Desde el PSOE reivindicamos que sean los extremeños y extremeñas quienes decidan su futuro y no ser el conejillo de indias de la derecha ni de los ultras", ha manifestado el portavoz del Comité Electoral del Partido Socialista de Extremadura, Antonio Rodríguez Osuna, en declaraciones recogidas por la formación este sábado.

"Feijóo viene mañana y Abascal el lunes a hacer lo mismo que están haciendo en Valencia: intentar decidir el futuro de los extremeños y las extremeñas desde Madrid, lo mismo que han hecho tras el caso del Ventorro de Mazón", ha espetado Rodríguez Osuna.

