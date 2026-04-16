El PSOE extremeño lamenta "cuatro meses perdidos" y asegura que el pacto PP-Vox da lugar a un gobierno que "nace muerto"

MÉRIDA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Extremadura ha lamentado "cuatro meses perdidos" para acabar en un acuerdo que confirma que la región "no decide", al tiempo que ha asegurado que el pacto entre el PP y Vox da lugar a un gobierno que "nace muerto".

De esta forma ha valorado el PSOE de Extremadura el acuerdo alcanzado para la formación de gobierno en la comunidad y ha criticado que "se han perdido cuatro meses de tiempo valioso" para llegar a un desenlace que, a su juicio, era "previsible desde el inicio".

Los socialistas han considerado que este "periodo de incertidumbre" no ha servido para avanzar en soluciones para la ciudadanía, sino únicamente para dilatar una negociación cuyo resultado estaba "cantado".

Por ello, ha criticado que las "decisiones clave" se han tomado fuera de Extremadura, apuntando a que la negociación ha estado "en todo momento dirigida desde Madrid, sin contar realmente con los intereses de la región".

En este sentido, han lamentado que se trata de un "pacto de reparto de poder cerrado en la sombra y sin transparencia", en el que Extremadura "no ha tenido protagonismo alguno".

"Toda la negociación ha sido una falta de respeto a los extremeños y extremeñas y a la democracia en sí", ha asegurado el PSOE de Extremadura en nota de prensa.

Asimismo, dicha formación ha afirmado que el acuerdo evidencia que, finalmente, "sí se trataba de un problema de sillones", aludiendo al reparto de vicepresidencias, consejerías y otros cargos institucionales, como el cargo de senador autonómico que volverá a ocupar el diputado de Vox Ángel Pelayo Gordillo.

Del mismo modo, ha advertido, además, de que este pacto dará lugar a un gobierno que "nace sin estabilidad, que no está llamado a durar toda la legislatura y que, lejos de aportar soluciones, generará conflictos e incertidumbre para los extremeños".

(Más información en Europa Press)