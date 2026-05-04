El PSOE extremeño pide al nuevo gobierno que "empiece a trabajar ya" y considera que va a ser "inoperativo" e "ineficaz"

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel González Andrade, en rueda de prensa - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel González Andrade, ha pedido al nuevo gobierno de la Junta que "empiece a trabajar ya", al tiempo que ha considerado que el mismo va a ser "inoperativo", "ineficaz", "ineficiente" y el "hazmerreír" del territorio nacional mediante el pacto entre el PP y Vox.

Frente de ello, ha asegurado, habrá un PSOE "serio" que planteará una alternativa de gobierno "seria y sólida" que "vuelva a poner en el centro a las personas", al "futuro" y al "progreso" de Extremadura y que vuelva a hablar de los problemas cotidianos que afectan a la ciudadanía.

También, y sobre la estructura orgánica básica de la administración de Extremadura que este lunes aparece publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), González Andrade ha incidido en que es un gobierno "con más altos cargos, con más direcciones generales y con más consejerías".

"En definitiva, un gobierno que va a ser más caro para el bolsillo de los extremeños y las extremeñas", ha señalado en rueda de prensa, en la que ha considerado que este "sobredimensionamiento" solo puede justificarse por el "reparto de poder" y "de sillones" en base al acuerdo de gobernabilidad al que han llegado el PP y Vox.

También ha indicado que a su partido le "preocupa" que las políticas de juventud, la solidaridad en base a la cooperación o el futuro de las personas migrantes que ya están en Extremadura trabajando "estén en manos de la extrema derecha".

El portavoz del PSOE de Extremadura ha indicado igualmente que a su partido le "llama la atención" la forma en la que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quería justificar en la toma de posesión de sus consejeros el acuerdo de gobierno entre PP y Vox.

"Decía la presidenta que la política no es ocupar un sillón cuando lleva cuatro meses con un bloqueo político repartiendo sillones en torno a este pacto del Partido Popular y Vox. Nos decía la presidenta que gobernar es dar la cara y el pasado 22 de abril, ante la manifestación que se encontró frente a la Asamblea, tuvo que entrar en el Parlamento por la puerta de atrás", ha dicho.

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