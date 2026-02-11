PSOE extremeño replica a Guardiola que "no ha habido una petición de abstención" y cree que Feijóo "no lo permitiría"

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, atiende a los medios en Badajoz - EUROPA PRESS

OLIVENZA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión Gestora del Partido Socialista de Extremadura, José Luis Quintana, ha reafirmado que "no ha habido una petición de abstención al PSOE" de cara al debate de investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta, y considera que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no lo permitiría".

Quintana ha señalado que ve "nerviosa" a Guardiola ante la negociación con Vox, en la que existe "falta de transparencia", tras lo que ha reiterado: "Al PSOE no le ha llamado para proponer ninguna abstención ni nada; a partir de ahí, nos puede llamar y nos sentamos".

En este sentido, ha recordado que "siempre" ha dicho cuando le han preguntado a este respecto los medios de comunicación que si les llamaban iban a acudir. "Por lo tanto, a nosotros no nos han llamado. De hecho, desde el primer momento ellos han considerado que su socio de gobierno era Vox y es con quien se han sentado".

Al mismo tiempo, ha incidido en que "el problema es que no se decide esto en Mérida", y que "no se decidió" en la capital autonómica que hubiera unas elecciones, sino "por parte del señor Feijóo y luego le han salido mal".

"Ahora el señor Feijóo con Vox negocian en Madrid, las declaraciones son en Madrid o en Barcelona o no sabemos dónde, pero nunca en Extremadura", según Quintana, que insiste en que no tienen "constancia ninguna"sobre las posibles negociaciones porque "no hay transparencia" y no lo saben.

De esta forma se ha pronunciado a preguntas de los periodistas entre el cruce de declaraciones entre el PSOE y Guardiola a cuenta de si desde el PP han solicitado o no la abstención de los socialistas, a tenor de lo cual ha expuesto: "A nosotros no nos han llamado. Al PSOE no le han llamado ni le han propuesto abstenerse o no abstenerse".

Así, ha destacado que los socialistas son "la alternativa" y que, cuando el Partido Popular ganó las elecciones, sus declaraciones han ido en el sentido de que la iniciativa la tomase quien ha obtenido un mayor número de votos, que ha decidido que sea Vox. "Perfecto, podía haber tomado otra iniciativa" o "habernos llamado a nosotros, que no nos llamó", de forma tal que "no ha habido ninguna reunión ni nada, ni se nos ha ofrecido absolutamente nada", ha declarado.

"Es más, Feijóo solo contempla una opción. Feijóo no permitiría que nos llamara a nosotros. Feijóo solo contempla una opción que es negociar con Vox", ha ahondado José Luis Quintana, para quien "es la única opción que Feijóo autoriza a Guardiola" y "no hay otra", a la par que ha advertido de que la presidenta extremeña en funciones "puede dejar de ser la única opción si esto se encalla".

Interpelado por si ha habido alguna conversación o contacto informal con la presidenta en funciones, ha explicado que una conversación "cordial" y que "en ningún caso Guardiola dijo: pido al PSOE que se abstenga".

"Nunca. No ha habido una petición de abstención al PSOE", tras lo que ha reiterado que "además Feijóo no lo permitiría" y que "si hiciera esa petición" les tendría que llamar, cuando se da una "contradicción" que es "tan grande" como que, cuando contesta la jefa del Ejecutivo regional, dice que nunca pactará con este PSOE.

A este respecto, se ha preguntado que si nunca pactará con este PSOE cómo le va a pedir que se abstenga, y ha remachado que "la contradicción está en sus propias declaraciones". Asimismo y si los socialista permiten que sea ella quien tome la iniciativa y esta "es Vox porque es la única que le deja Feijóo", que "lo hagan" y "lo gestionen".

En todo caso, ha reconocido que desconoce a "dónde va a llegar" y la "exigencia de Vox". "A ver si Vox va a empezar a decir que cambien a la candidata", ha concluido el presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura en declaraciones a los medios en Olivenza.