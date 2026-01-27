El PSOE extremeño señala que adelanto electoral de Guardiola "ha costado 1.300 puestos de trabajo"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, en rueda de prensa en Mérida - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, ha considerado este martes que "el caprichoso adelanto electoral" de María Guardiola "no solo ha costado a los extremeños 7 millones de euros, sino que también nos ha costado puestos de trabajo", en concreto 1.300, que son los que se han perdido en el cuarto trimestre de 2025.

De est forma ha valorado Piedad Álvarez, en rueda de prensa este martes en Mérida, los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2025, que destacan que en Extremadura el paro bajó en 7.500 personas en 2025 en Extremadura hasta los 67.600 al cierre del cuarto trimestre, un 10% menos que el año anterior.

En su intervención, la portavoz socialista ha criticado a un PP "ausente, escondido, que no da la cara", ya que este martes no ha participado en la rueda de prensa de valoración de los datos de la EPA, unos datos que, según ha dicho, "tienen cifras positivas y cifras negativas".

Piedad Álvarez ha valorado que en tasa interanual se haya creado empleo, algo de lo que el PSOE "siempre se alegrará", pero ha apuntado que "lamentablemente, las cifras distan todavía mucho de la media nacional", donde la tasa de paro baja del 10 por ciento.

Sin embargo, ha apuntado que "Extremadura cada vez converge más con Andalucía y menos con España, y se sitúa en el penúltimo lugar de la tabla de toda España", con una tasa de paro del 13,4 por ciento, tras lo que la portavoz socialista ha lamentado que la región extremeña "sigue sin aprovechar el magnífico momento que atraviesa la economía en España y que atraviesa las cifras de empleo en el país".

En ese sentido, ha mostrado la preocupación del PSOE por que, según refleja la EPA, en el último trimestre de 2025 "mientras que en España se crearan 76.000 empleos, en Extremadura se destruyeran 1.300 empleos", tras lo que ha considerado que el adelanto "no solo ha costado a los extremeños 7 millones de euros, sino que también nos ha costado puestos de trabajo", ha dicho.

"Y tres meses después de ese adelanto caprichoso electoral de la señora Guardiola, Extremadura sigue paralizada, sigue sin proyectos y sigue sin Gobierno", ha lamentado la portavoz parlamentaria socialista, quien ha mostrado su temor de que ese dato negativo del cuatro trimestre de 2025 se repita también en el primer trimestre de 2026.

En ese sentido, ha apuntado que "menos mal, menos mal que en el Gobierno de España sí hay un Gobierno estable y un Gobierno que defiende los derechos de los trabajadores, y de los extremeños", ante lo que ha preguntado al PP qué van a hacer sus diputados extremeños en el Congreso "cuando haya que aprobar esa subida del SMI y esa subida de las pensiones" impulsada por el Gobierno central.

"¿Van a ser fieles a Extremadura o van a ser como Guardiola y se van a preocupar más de lo que ocurre en Aragón, en Castilla y León que lo que le pase a los extremeños?, ha apuntado.