El PSOE firma una declaración de apoyo al cultivo del tabaco y reivindica el futuro de los pueblos productores

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, junto al resto de firmantes de la declaración en defensa del cultivo del tabaco - PSOE DE EXTREMADURA

TORIL (CÁCERES), 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Extremadura ha firmado este lunes en Toril (Cáceres) una declaración en defensa del cultivo del tabaco y del futuro de los pueblos y comarcas productoras de la región.

El documento, suscrito por representantes socialistas de una veintena de municipios junto al secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, recoge un "compromiso compartido" para garantizar la continuidad de una actividad que resulta "estratégica" para el norte de Extremadura.

Sánchez Cotrina ha sido el encargado de explicar el alcance y los principales compromisos de esta declaración, que nace del "conocimiento directo" de la realidad del sector y de la "necesidad de defenderlo desde la cooperación institucional y el diálogo con todos sus protagonistas".

La firma se ha producido en el marco de una jornada de trabajo y visitas con las agrupaciones de productores, cooperativas, la Organización Interprofesional del Tabaco (Oitab) y empresas de primera transformación como Cetarsa y Deltafina.

La declaración subraya que La Vera, Campo Arañuelo y el Valle del Alagón conforman un territorio en el que el cultivo del tabaco ha contribuido durante generaciones a sostener explotaciones familiares, empleo, empresas auxiliares y población.

"Su importancia no puede medirse únicamente en toneladas o hectáreas, sino también en la estabilidad de las economías familiares y en el mantenimiento de los pueblos", ha destacado el PSOE de Extremadura en nota de prensa.

Asimismo, el PSOE reclama una negociación de la Política Agraria Común (PAC) que tenga en cuenta las singularidades productivas, laborales y territoriales de la Región Tabacalera.

En este sentido, pide al Gobierno de España y a la Junta de Extremadura que defiendan una financiación "suficiente, previsible y adaptada a la realidad" de las explotaciones, que garantice los compromisos vigentes y la continuidad de las ayudas a partir de 2028.

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