El PSOE pide a Guardiola que explique por qué el PP vota en Madrid contra la llegada de 128 millones a Extremadura

MÉRIDA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Extremadura ha exigido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que explique a los extremeños por qué el PP ha decidido votar en el Congreso de los Diputados en contra de la senda de estabilidad, lo que provocará que no lleguen 128 millones de euros a la región.

Así, el voto en contra de los 'populares' ha provocado el rechazo de esta senda de estabilidad presentada por el Gobierno de España, que contemplaba un margen presupuestario adicional del -0,1 por ciento del PIB para todas las comunidades autónomas durante el periodo 2027-2029.

Esa decisión supone que las comunidades autónomas perderán en conjunto 5.849 millones de euros de capacidad de gasto durante los próximos tres años, que, en el caso de Extremadura, el perjuicio asciende a 128 millones de euros.

Por ello, para el PSOE de Extremadura, resulta "incomprensible" que el PP vuelva a anteponer sus "intereses partidistas" al interés general de los ciudadanos y de las propias comunidades autónomas que gobierna.

De esta manera, los socialistas han considerado que el voto del PP perjudica directamente a Extremadura, al reducir los recursos disponibles para fortalecer el Estado del bienestar y mejorar la calidad de los servicios públicos, lo que requiere una explicación de Guardiola que "debe dar la cara y no seguir escondida".

El PSOE ha recordado además, en nota de prensa, que el rechazo a la senda de estabilidad no impide la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, sino que únicamente limita la capacidad de inversión y de gasto de las comunidades autónomas, lo que dificulta, ha apuntado, la financiación de políticas públicas esenciales.

Frente a esta estrategia del PP, el PSOE destaca que el Gobierno de España mantiene su "compromiso" con Extremadura y continúa impulsando medidas que fortalecen la financiación de la comunidad autónoma, entre las que se encuentra la mayor cifra de entregas a cuenta de la historia de la región, con 4.470 millones de euros previstos para este año.

A ello se suma la tramitación de una "condonación histórica" de la deuda autonómica que supondrá una reducción de 1.718 millones de euros para Extremadura, así como los 1.642 millones de euros distribuidos a la comunidad a través de las conferencias sectoriales desde 2019, un "113 por ciento más de lo que recibió durante los gobiernos del Partido Popular".

En esta línea, el PSOE de Extremadura ha criticado que mientras el Gobierno de España sigue impulsando medidas para "mejorar la financiación" de la comunidad autónoma y "blindar el Estado del bienestar", el Partido Popular opta por votar en contra de iniciativas que "benefician directamente a los extremeños".

Por ello, ha reclamado a Guardiola que dé la cara y aclare por qué su partido vuelve a situar los "intereses políticos por encima de las necesidades de Extremadura".