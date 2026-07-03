El PSOE pide que Guardiola interceda ante Ayuso para evitar el empadronamiento obligado para la tarjeta transporte

El portavoz de Juventud del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Aitor Vaquerizo, en declaraciones a los medios - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura pide que la presidenta de la Junta, María Guardiola, interceda ante su homóloga de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que ésta retire la obligación de estar empadronado en esa región para acceder a la tarjeta de transporte público personal.

Realiza tal petición por considerar que dicha medida de la Comunidad de Madrid perjudica a más de 3.000 jóvenes de Extremadura que cursan estudios universitarios en dicha región, según ha dado a conocer este viernes en declaraciones a los medios en Mérida el portavoz de Juventud del Grupo Socialista en la Asamblea, Aitor Vaquerizo, quien ha adelantado que su formación ha registrado una propuesta de pronunciamiento sobre la cuestión para su debate en la Cámara regional.

En la iniciativa parlamentaria, el PSOE insta en concreto a la Comunidad de Madrid a revisar la medida que "condiciona" la obtención de la tarjeta de transporte público personal al empadronamiento en la Comunidad de Madrid, y aboga por un acceso al transporte público "en libertad y en igualdad de condiciones, a residentes de cualquier parte del país que, por diversas situaciones personales, necesitan ser usuarios habituales, en especial los jóvenes".

Igualmente, el PSOE pide la apertura de un proceso de diálogo y cooperación con las comunidades autónomas afectadas, entre ellas Extremadura, con el fin de "buscar soluciones que garanticen la movilidad de las personas y eviten situaciones de discriminación territorial".

Además, defiende que se preserve el acceso al transporte público "en condiciones de igualdad" para todas aquellas personas que, aun no estando empadronadas en la Comunidad de Madrid, necesiten una utilización "habitual" y "justificada" de la red de transporte público de dicha región.

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