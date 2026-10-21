El PSOE presenta una enmienda a la totalidad porque las cuentas para 2027 carecen de "ambición transformadora"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, ofrece una rueda de prensa - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea ha registrado una enmienda a la totalidad del proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2027 porque carecen de la "ambición transformadora" que necesita la región.

La portavoz parlamentaria socialista, Isabel Gil Rosiña, ha criticado que, aunque los números hayan crecido "un poco" con respecto a los presupuestos de 2026 por la oportunidad que brinda la "buena marcha de la economía", la parte que tenía que poner la Junta "no está escrita".

"Es un presupuesto que crece, pero que carece de la ambición transformadora que necesita la región y que necesitamos para converger con la media española. No quiere transformar la realidad de Extremadura. Es un presupuesto que crece pero es un presupuesto que no tiene ambición por transformar la realidad de los extremeños y las extremeñas", ha asegurado en rueda de prensa.

Gil Rosiña ha expuesto que en el proyecto de cuentas para 2027 la "falta de de ambición" de la Junta se retrata en el "dato objetivo" de las que las políticas económicas decrecen.

"La política de vivienda, por ejemplo, solamente sube un ligero 0,8 por ciento, las políticas de empleo decrecen. Las políticas que tienen que servir de palanca de transformación aprovechando ese contexto nacional tan bueno no son impulsadas en unas cuentas que crecen en más de 400 millones de euros", ha aseverado.

En este línea, Gil Rosiña también ha criticado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, "ha decidido abrazarse a los poderosos" en las cuentas del próximo ejercicio al "regalarle 28 millones de euros" a las compañías eléctricas que explotan la Central Nuclear de Almaraz.

Del mismo modo, ha lamentado que "ese abrazarse a los poderosos" es para su partido también "dejar de seguir apostando por el fortalecimiento de los servicios públicos fundamentales", como la sanidad o la educación, que de "manera paulatina y sigilosa están destrozando" en los tres años de gobierno.

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado esta enmienda a la totalidad en que la pide la devolución de los presupuestos. "Nuestra enmienda no solo desmonta aquello que nosotros creemos que es perverso para la región, sino que, además, también aporta sobre la base de qué criterios haríamos nosotros unas cuentas en Extremadura, sobre la base de qué políticas y el impulso de qué políticas haríamos nosotros o qué haríamos nosotros con estos más de 9.000 millones de euros para transformar la región y para mejorar la vida de los extremeños", ha recalcado.

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