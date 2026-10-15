El PSOE presentará este domingo en Don Benito a sus candidatos a las municipales en las ocho grandes ciudades extremeñas

Archivo - El PSOE de Extremadura constituirá su nuevo Comité Regional el próximo sábado en Mérida - PSOE DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Extremadura celebrará el próximo domingo, 18 de octubre, a las 11,00 horas, un acto público en el anfiteatro del parque de Las Albercas de Don Benito (Badajoz) para presentar a sus candidatos y candidatas en las ocho grandes ciudades de la región de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027.

El encuentro contará con la participación del secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, y permitirá dar a conocer a las personas que encabezarán los proyectos socialistas en las principales ciudades de la comunidad.

Las candidaturas que se presentarán son las de Jesús Gómez Medinabeitia, candidato a la alcaldía de Navalmoral de la Mata; Manuel Gómez Parejo, candidato a la alcaldía de Don Benito; Ana Belén Fernández González, candidata a la reelección como alcaldesa de Villanueva de la Serena; y Blanca Martín Delgado, candidata a la alcaldía de Plasencia.

También las de José María Ramírez Morán, candidato a la reelección como alcalde de Almendralejo; Antonio Rodríguez Osuna, candidato a la reelección como alcalde de Mérida; Belén Fernández Casero, candidata a la alcaldía de Cáceres, y Silvia González Chaves, candidata a la alcaldía de Badajoz.

Con esta presentación, el PSOE se convierte en el primer partido de Extremadura en dar a conocer a sus candidatos y candidatas en las ocho grandes ciudades de la región, anticipándose a la cita electoral municipal y dando a conocer los equipos y proyectos con los que concurrirá a las elecciones de mayo de 2027.

En nota de prensa, el PSOE remarca así que afronta este proceso con el objetivo de "ampliar" su presencia institucional en Extremadura. Actualmente, es la formación política con mayor implantación municipal y gobierna en 211 ayuntamientos de la región.

De cara a las próximas elecciones, los socialistas aspiran a incrementar el número de consistorios en los que gobiernan y a mantener las dos diputaciones provinciales.

GRANDES CIUDADES

Junto a este objetivo, el partido se plantea aumentar su representación en las grandes ciudades extremeñas.

En la actualidad, el PSOE gobierna en tres de las ocho ciudades más pobladas de la comunidad autónoma, por lo que ampliar esa presencia constituye una de las "metas" de la organización para los próximos comicios municipales.

El propósito es que los ayuntamientos cuenten con proyectos "capaces de responder a las necesidades cotidianas de la ciudadanía, generar más igualdad de oportunidades, impulsar el desarrollo económico, favorecer la creación de empleo y riqueza y reforzar el estado del bienestar".

Los socialistas sitúan, así, las elecciones municipales de 2027 como "una oportunidad para fortalecer los gobiernos locales y seguir trabajando desde los pueblos y ciudades por una Extremadura con más oportunidades, mejores servicios públicos y mayores posibilidades de futuro para sus vecinos y vecinas".