El PSOE propone un Plan Integral de Protección del Olivar Tradicional de Montaña y reclama una línea específica de ayuda

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, se reúne con representantes de Asomanca - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 1 Ago. (EURPA PRESS) -

El PSOE de Extremadura ha propuesto la puesta en marcha de un Plan Integral de Protección del Olivar Tradicional de Montaña y la creación de una línea específica de ayudas a la variedad Manzanilla Cacereña como "compensación por los servicios ecosístémicos que presta en materia de prevención de incendios forestales".

Así se recoge en una propuesta de impulso que el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado para su debate en la Asamblea de Extremadura, y que propone, además, que se incorpore la metodología desarrollada por la Universidad de Extremadura (Uex) para determinar el importe de las ayudas propuestas y elaborar un mapa autonómico de olivares estratégicos para la prevención de incendios forestales.

En la iniciativa también se insta a la Junta de Extremadura a que impulse medidas para favorecer el relevo generacional en el sector y evitar así el abandono del cultivo, señala el PSOE en nota de prensa.

Unas medidas que se pusieron sobre la mesa en una reunión celebrada recientemente en Mérida entre el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, con representantes de la Asociación del Olivar Tradicional de Manzanilla Cacereña (Asomanca).

El PSOE apunta que según numerosos estudios científicos, estos olivares tradicionales desempeñan una "función esencial" en la prevención de grandes incendios, por lo que también reclama que se aumente la financiación destinada al Infoex para reforzar los trabajos preventivos durante todo el año, garantizar la ejecución de los planes periurbano de prevención de incendios en todos los municipios extremeños con riesgo alto de incendio e impulsar actuaciones de gestión activa del combustible mediante agricultura, ganadería extensiva y selvicultura preventiva.

Según apunta, la variedad Manzanilla Cacereña se ubica en las zonas del norte de Cáceres en las comarcas de Sierra de Gata, Las Hurdes, Valle del Alagón, Trasierra-Tierras de Granadilla, Vale del Ambroz, Valle del Jerte y La Vera.

En esas zonas es una de las principales patrimonios agrarios, ambientales, económicos y culturales de Extremadura, sin embargo, apunta que el PSOE que "últimamente, la rentabilidad de este cultivo está limitada por el aumento de los costes de producción, las dificultades de la mecanización y el envejecimiento de los titulares de las explotaciones".

Por todo ello, el PSOE presenta esta propuesta de impulso "desde el convencimiento de que apoyar a este cultivo es sostener el modo de vida de miles de familias extremeñas y fijar población en el entorno rural", concluye.