El PSOE rechaza una propuesta para repartir mascarillas entre alumnos y personas vulnerables porque dice que ya se hace

MÉRIDA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha rechazado una propuesta de Unidas por Extremadura que instaba a la Junta a repartir mascarillas entre alumnos y personas vulnerables de la región porque, como ha defendido, esta medida ya se está llevando a cabo.

Esta propuesta de impulso defendida por Unidas por Extremadura en el pleno de la Asamblea de este jueves ha contado con los votos a favor del grupo proponente, así como del Grupo Parlamentario Popular y de Ciudadanos.

En su intervención, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías se ha referido a que el uso obligatorio de mascarillas supone un coste estimado de 120 euros al mes para una familia de cuatro miembros en el caso de las higiénicas.

Una cantidad que no todas las familias pueden hacer frente, lo que provoca que este material de protección no se use, en ocasiones, de la forma correcta y no sea eficaz en su protección, ha dicho.

Por ello, con su propuesta, Unidas por Extremadura instaba a la Junta a distribuir mascarillas suficientes a las personas residentes en Extremadura en situación de vulnerabilidad económica para cumplir con las medidas de seguridad sanitaria y minimizar las posibilidades de contagio.

Además, de repartir de manera gratuita entre el alumnado mascarillas en todos los centros sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de Extremadura.

En opinión de Macías, el importe que supondría la compra y posterior reparto de las mascarillas entre estos colectivos no debería ser visto como un gasto sino como una inversión, que además tendría un efecto positivo porque se reducirán los contagios.

Por ello, el diputado de Unidas por Extremadura ha considerado que es una cuestión de "sentido común", ya que, dado que los números de contagios no se están reduciendo, supondría una medida efectiva para el control del virus y no solo con las restricciones.

TURNO DE LOS GRUPOS

En el turno de los grupos, la diputada del PSOE María de la Cruz Buendía ha incidido en que no deja de sorprenderle la propuesta de Unidas por Extremadura, ya que la Junta ya está suministrando mascarillas a los más vulnerables.

Así, ha dicho que "desde el primer momento" el gobierno de la Junta está actuando "con responsabilidad y rigor" y ha planificado el trabajo para garantizar que nadie que lo necesite se quede sin mascarilla.

Por ello, ha recordado que desde el pasado mes de abril, en colaboración con el Gobierno de España, se repartido más de 1,5 millones de mascarillas a ayuntamientos y entidades del tercer sector, además de referirse al reparto inicial de 2 millones de mascarillas en centros educativos para el primer trimestre.

Por su parte, la diputada del PP Pilar Pérez ha recalcado que Extremadura es la región más pobre de España, por lo que ha indicado que votará a favor de la propuesta porque ayudaría a sobrellevar la "nueva hipoteca" que le ha surgido a los extremeños con la compra de mascarillas.

Así, ha criticado que la dotación económica de la Junta para que los centros escolares compren material para luchar contra la Covid es "insuficiente" y a Unidas por Extremadura ha reclamado que sea más "más ambicioso" y traiga una propuesta de pronunciamiento pidiendo que se rebaje el IVA de las mascarillas, que en España es de los más caros.

Finalmente, la diputada de Ciudadanos Encarnación Martín Andrada ha aseverado que la iniciativa de Unidas por Extremadura le causa un sentimiento encontrado, además de considerar que la propuesta es "flojita y ambigua", además de "segregadora" y que genera "desigualdad".

De esta forma, ha indicado que debería ser más heterogénea, aunque ha aseverado que no tiene "ningún complejo" en votar en sintonía con Unidas por Extremadura si el fin de la iniciativa es bueno para los extremeños.