La secretaria de Igualdad del PSOE de Extremadura, Beatriz Cercas, ofrece una rueda de prensa - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del PSOE de Extremadura, Beatriz Cercas, ha reclamado no dar "ni un paso atrás" y una "repuesta firme" contra el negacionismo de la violencia de género presente en fuerzas políticas como Vox.

Así, y en relación al acuerdo de gobernabilidad en la región entre PP y Vox, ha señalado que los 'populares' deben explicar cómo garantizan la continuidad de las políticas de igualdad mientras mantienen acuerdos con Vox, un partido que "cuestiona el reconocimiento específico de la violencia de género".

"No se puede hablar de protección a las víctimas y, al mismo tiempo, convertir sus derechos en objeto de negociación política", ha sentenciado Cercas este lunes en una rueda de prensa en Mérida sobre la próxima conmemoración este miércoles, 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

"El 25 de noviembre no es solo un día para recordar a las mujeres asesinadas, sino para acompañar a las víctimas, a sus familias y para reconocer a quienes trabajan cada día por protegerlas y, sobre todo, para exigir que ninguna Administración dé un solo paso atrás en la defensa de los derechos", ha aseverado.

En esta línea, ha recalcado que el lema este año del manifiesto del PSOE es 'La fuerza de las mujeres. Nos va la vida en ello. Ni un paso atrás', que expresa con "absoluta claridad" lo que está en juego, ya que cuando se aborda la violencia machista no se habla de una "discusión ideológica ni de una diferencia de opiniones" sino de "vidas", de "libertad", de "derechos humanos" y de la responsabilidad de los poderes públicos de proteger a todas las mujeres.

Durante su intervención, Cercas ha tenido un mensaje de recuerdo para todas las mujeres asesinadas por la violencia machista, así como para sus hijas e hijos y sus familias. Así, ha recordado la "realidad terrible" de que desde que hay registros 1.387 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas, 46 de ellas en lo que se lleva de 2026.

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