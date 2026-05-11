El PSOE reprocha Guardiola "líos" en Sanidad, Educación, Dependencia o el acuerdo con Vox tras una semana de gobierno

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel José González Andrade, en rueda de prensa - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel González Andrade, ha reprochado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, los "líos" generados en la región en "tan sólo una semana de gobierno" en materias como la Sanidad, la Educación, la Dependencia, las vacunas de la lengua azul, o el propio acuerdo con Vox en su apartado del cumplimiento de la 'prioridad nacional'.

Tras subrayar que Guardiola "tuvo la posibilidad de elegir entre estabilidad y lío, entre modernidad y desigualdad", ha lamentado que ésta optase por el "lío" y el "ruido", que ahora han comenzado en la región en "tan sólo" una semana de gobierno.

Así, en rueda de prensa este lunes en Mérida, González Andrade se ha referido como "el lío más gordo" del Gobierno de Guardiola en su primera semana de gobierno el referido al contenido de su propio acuerdo con Vox para la legislatura, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea "le ha dicho a la presidenta Guardiola que algunas de las cuestiones que ha firmado en ese acuerdo de gobierno con Vox son ilegales".

También, sobre el reproche del PP al PSOE de no haber dejado ni 100 días de cortesía al Gobierno regional desde su nombramiento para criticar su gestión, González Andrade ha remarcado que la comunidad "no puede esperar más tiempo" tras los "seis meses de vacaciones" que ha tenido María Guardiola y su gobierno desde que se anunciaron las elecciones en la comunidad hasta que se ha constituido un ejecutivo.

"La gente en Extremadura está esperando que el PSOE haga lo que está haciendo, llevaba tiempo esperándolo, de hecho. Después de seis meses de vacaciones de la presidenta Guardiola y del Gobierno, yo creo que es tiempo más que suficiente para que empecemos a hablar ya de los problemas que afectan diariamente a la vida de la gente", ha argumentado.

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