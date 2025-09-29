El PSOE sale "decepcionado" de la reunión con Guardiola sobre los PGEx y rechaza la "amenaza" de un adelanto electoral

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Piedad Álvarez, y el diputado Jorge Amado en declaraciones a los medios tras la reunión con la presidenta de la Junta, María Guardiola, para abordar los Presupuestos extremeños de 2026 - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha salido "decepcionado" de la reunión mantenida esta tarde en Mérida con la presidenta de la Junta, María Guardiola, para abordar los Presupuestos extremeños (PGEx) de 2026, con "folios en blanco", y rechazando la "amenaza" que a su juicio supone que la jefa del Ejecutivo regional haya hablado "abiertamente, absolutamente" en dicho encuentro de la posibilidad de un adelanto electoral "si no hay presupuesto".

De este modo lo ha explicado la portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez, tras un encuentro con Guardiola al que también ha asistido el Grupo Popular y Unidas por Extremadura, y del que salen "con cero papeles, una carpeta de folios blancos", en alusión que el Gobierno autonómico no les ha aportado datos.

Así, ha adelantado que a finales de esta semana tendrán lugar reuniones "bilaterales" entre la Junta y los diferentes grupos políticos para abordar los PGEx 2026, y que a la misma asistirá el PSOE "por sentido de la responsabilidad, por lealtad con esta tierra" y "con ganas de contribuir para mejorar la vida y el futuro de los extremeños y las extremeñas", aunque espera que sea ya "con número para empezar a estudiar" y poder así "propuestas".

"Nosotros sabemos lo que defendemos, defendemos la justicia fiscal, la igualdad de oportunidades y la justicia social, pero queremos saber qué es lo que hay detrás de esos números, y lo que sí sabemos es que el reloj, tic-tac-tic-tac, 15 de octubre lo tenemos ahí encima, no sé por qué no hemos empezado antes", ha afirmado.

Al mismo tiempo, en sus declaraciones a los medios tras la reunión, la portavoz socialista ha rechazado la "amenaza" vertida, según ha indicado, por Guardiola en la misma relativa a que "si no hay presupuestos, habrá elecciones anticipadas", y ante lo cual ha reconocido que su partido "no tiene temor a ningún anticipo electoral" y que, en todo caso, "la buena voluntad del PSOE ha estado, está y estará también en esta negociación".

No obstante, y tras indicar que María Guardiola "ha tardado en darse cuenta de que está en minoría y que necesita acordar y consensuar", ha apuntado que ni los extremeños ni el PSOE pueden "perder más tiempo".

"El año pasado perdimos nuestro tiempo, no el tiempo de los socialistas, el tiempo de los extremeños y las extremeñas, porque al final retiraron los presupuestos, a pesar de que llegamos a un acuerdo", ha señalado al respecto Piedad Álvarez, quien ha ahondado en que "lo que no puede ser es que Extremadura esté gobernada desde la calle Génova, en Madrid", como a su juicio ocurre ahora.

Así, tras considerar que María Guardiola está practicando el "tacticismo político" y el "politiqueo" porque en el encuentro de este lunes "no" le han enseñado "nada" (en alusión al PGEx 2026), ha remarcado que el PSOE en todo caso va a "proponer" a las cuentas pero una vez disponga de "unos números", y sin sentirse "amenazados" por un "adelanto electoral".

(((Más información en Europa Press)))