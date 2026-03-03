El PSOE tacha de "demoledor" que Extremadura pierda 775 afiliados en febrero

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Álvaro Sánchez Cotrina, en rueda de prensa - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha tachado de "demoledor" que la región haya perdido 775 afiliados a la Seguridad Social el pasado mes de febrero, de los que 545 son mujeres y 461 son jóvenes.

Estas cifras evidencian, en su opinión, que María Guardiola "ha echado y sigue echando" a las mujeres y a los jóvenes, para los que "no tiene proyecto".

De esta manera, Sánchez Cotrina ha valorado en rueda de prensa los datos de paro correspondientes a febrero en la región, que ha bajado en 6.676 personas en tasa interanual y ha subido en 164 respecto a enero.

"Hoy definitivamente no es un buen día, no es un buen día para que la presidenta Guardiola asuma un debate de investidura, si es que lo llega a asumir", ha subrayado, además de plantearse la duda de si la 'popular' durante su intervención esta tarde hablaría de los desempleados extremeños.

También ha criticado que, a pesar de que "España avanza", Extremadura "no consigue" hacerlo al mismo ritmo, ya que, cuando en el país se han registrado 97.000 cotizantes más, en Extremadura se tienen 775 menos.

De este modo, ha recalcado que el PSOE tiene "proyecto de país" y "de región", consistente en el caso de Extremadura de "volver a la esperanza de una tierra en la que la gente tenga que dejar de irse y pueda volver".

"Ese proyecto que encaminó el presidente Vara en el año 2015, que constató con un proyecto como el de la gigafactoría de Navalmoral de la Mata y que la presidenta Guardiola no ha sido capaz no solo de atrapar sino de ni siquiera impulsar, hemos visto cómo en Trujillo hay una industrialización real y posible. Y aquí no estamos hablando de industrialización porque estamos haciendo el bobo. Estamos perdiendo el tiempo, un tiempo precioso para decirle a nuestra gente que se tiene que quedar aquí", ha subrayado.

(Más información en Europa Press)