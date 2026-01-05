El PSOE ve "preocupante" la caída de afiliados que refleja que la gente está siendo "expulsada" de Extremadura

La portavoz del PSOE en la Diputación Permanente de la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, en una rueda de prensa en la sede del partido. - PSOE EXTREMADURA

MÉRIDA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Permanente de la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha mostrado su preocupación ante unos datos del paro que reflejan que la población está siendo "expulsada" del mercado laboral en Extremadura, que no está aprovechando la buena coyuntura económica nacional.

Así lo ha señalado en la primera comparecencia de un 2026 que comienza "con nuevas ilusiones, pero, desgraciadamente, con viejos problemas", en alusión al desempleo, en tanto que Extremadura "pierde la oportunidad de converger en la creación de empleo con el resto de España", que está atravesando "uno de los mejores momentos económicos y también en la creación de empleo".

Mientras que Extremadura "diverge de esa creación de empleo y pierde la oportunidad de seguir mejorando" la comunidad autónoma, ya que en mientras que en España se crearon 500.000 empleos en 2025, en torno al 2,4 por ciento, en Extremadura "solamente" se crearon 4.000, lo que supone un 0,98 por ciento.

Unos datos que "deberían hacer reflexionar" al Gobierno en funciones de María Guardiola, porque si bien bajó el paro en diciembre, lo cual les "alegra" a los socialistas, se trata de un periodo del año como es el de Navidad que "cíclicamente" conlleva bajadas de paro.

Sin embargo, se ha centrado en el dato de la afiliación, que le parece "muy preocupante", en tanto que cayó en 1.483 personas lo cual significa "ni más ni menos que la gente está siendo expulsada del mercado laboral".

En este sentido, ha abundado que esto se produce bien porque no figuran como demandantes de empleo en el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe), lo que refleja una pérdida de "confianza" en este organismo para quienes buscan empleo, o bien porque "la gente se está yendo de Extremadura".

En este punto es "donde habría que centrarse", en preguntar "qué es lo que está ocurriendo con la juventud, ya que mientras en España encontraron empleo en el último año 180.000 jóvenes, tan solo 1.000 fueron los que consiguieron empleo en Extremadura.

Álvarez también se ha centrado en los parados de larga duración, que mantiene a Extremadura en el "podio" de las comunidades como más desempleo en este colectivo, con una tasa del 5,1 por ciento, y "fundamentalmente con rostro femenino".

UNA REGIÓN SIN "MILAGRO LABORAL" Y BLOQUEADA

Ante estas cifras, se pregunta donde está, tras dos años y medio de Gobierno de María Guardiola, dónde está el "milagro laboral que prometió y ha vuelto a prometer en esta última campaña electoral", ha dicho la portavoz socialista, a quien preocupa que Extremadura esté "perdiendo la oportunidad" de parecerse, ha dicho, a una España que, a su vez, "se está pareciendo cada vez más a Europa".

Así, se afeado a Guardiola que mientras tanto Extremadura está perdiendo el tiempo con unas elecciones que han supuesto 7 millones a las arcas autonómicas "para volver a la casilla de salida".

En este punto, le ha preguntado cual es su "hoja de ruta" para crear empleo en Extremadura y para "aprovechar la situación tan favorable del mercado laboral en España", así como para crear nuevos afiliados a la Seguridad Social.

"¿Qué respuestas les va a dar a nuestros jóvenes? ¿Cómo va a conseguir que las mujeres abandonen ser las que lideran el paro?", ha preguntado Álvarez, quien subraya que Extremadura "no puede seguir bloqueada" tras "meses bajo el capricho" de Guardiola, primero "paralizados en una campaña electoral y ahora paralizados para constituir un gobierno".

En este sentido, le ha pedido que "abandone la parálisis y empiece la acción para que Extremadura esté en el lugar que le corresponde".